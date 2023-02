Programmi Tv Stasera oggi 7 febbraio 2023: Film live da non perdere

Non perdetevi la 73ª edizione del Festival di Sanremo, condotta da Amadeus, su Raiuno. Sintonizzatevi su Rete 4 per Fuori dal coro, presentato da Mario Giordano. Martedì 7 febbraio 2023 è la serata da ricordare! Per l’attualità, passate a Raitre e guardate #Carartabianca, condotto da Bianca Berlinguer. Infine, non dimenticate di guardare Le Iene su Italia 1, presentate da Belen Rodriguez.

Sintonizzatevi su Raiuno alle 20.40 per un’indimenticabile serata di musica con il 73° Festival di Sanremo! I conduttori Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni vi presenteranno 14 dei 28 artisti in gara e una schiera stellare di ospiti speciali, tra cui i Pooh, che si uniranno per ricordare Stefano D’Orazio, Elena Sofia Ricci e i vincitori del 2022, Mahmood e Blanco. Non perdetevi questo evento straordinario!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per #Cartabianca e tutte le novità dall’Italia e dal mondo. Non perdetevi l’approfondimento di Bianca Berlinguer sulle polemiche politiche e l’escalation di tensioni tra Mosca e l’Occidente. Una puntata imperdibile!

Sintonizzatevi su Rete 4 alle 21.20 per le ultime novità di Fuori dal coro. Nonostante le voci secondo cui i prezzi delle materie prime scenderanno presto ai livelli precedenti alla guerra tra Russia e Ucraina, le famiglie italiane sono ancora alle prese con gli oneri finanziari. Mario Giordano e i suoi ospiti offriranno spunti su come superare questi tempi difficili.

Non perdetevi il programma di attualità de Le Iene su Italia 1 alle 21.20! Questa settimana il programma va in onda sia il mercoledì che il venerdì sera, quindi non perdetevi Belen Rodriguez e gli ospiti fissi: Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba, in un’emozionante puntata. Non perdete l’occasione di guardare il programma di attualità de Le Iene questa settimana!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Di Martedì condotto da Giovanni Floris dagli studi di Via Tiburtina a Roma. Questa nuova ed entusiasmante puntata vi terrà con il fiato sospeso grazie a una serie di ospiti che discuteranno degli ultimi sondaggi di Nando Pagnoncelli. Non mancate!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per il docu-reality Body Bizarre. Non perdetevi il primo episodio che segue la storia di Ylenia e dei suoi dolori al collo, e di Kayla e della sua rara condizione che le fa bruciare il braccio. Non perdetevi questa incredibile storia!

Rai 4 trasmette il film poliziesco del 1995 Heat – La sfida, di Michael Mann, con Al Pacino e Robert De Niro, alle 21.20. Il film segue la storia di Neil McCauley, un criminale professionista, e dell’implacabile caccia a lui da parte del tenente della Omicidi di Los Angeles Hanna.

Sintonizzatevi su Rai 5 alle 21:15 per vedere il film drammatico del 2012 di Benoit Jacqot, Addio, mia regina, con Diane Kruger e Léa Seydoux. Ambientato a Versailles nel 1789, Sidonie rimane fedele alla regina Maria Antonietta e intraprende una missione pericolosa nonostante lo scoppio della Rivoluzione.

Rai Movie trasmette il film di guerra del 1970 di Brian G. Hutton, The Warriors, con Clint Eastwood e Telly Savalas alle 21.10. Ambientato in Francia nel 1944, un soldato americano scopre una grande scorta di lingotti d’oro in una piccola città dopo lo sbarco in Normandia.

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per vedere il film d’azione Volcano – Los Angeles 1997 di Mick Jackson, con Tommy Lee Jones. Mike Roark, un ufficiale della protezione civile, e un vulcanologo collaborano per indagare su un’esplosione a Los Angeles e scoprire un vulcano sotterraneo.

Il film western del 1957 di Roy Rowland, L’arma della gloria, con Stewart Granger e Rhonda Fleming, andrà in onda su Iris alle 21. Il ritorno di un fuorilegge nella sua città gli offre l’opportunità di redimersi, nonostante l’accoglienza ostile degli abitanti.

Sintonizzatevi su Sky questa sera, martedì 7 febbraio, per vedere dei bei film!

Sky Cinema Due trasmette il classico di Quentin Tarantino Pulp Fiction del 1994 alle 21.15. Il film è interpretato da Uma Thurman, John Travolta e Samuel L. Jackson ed è ambientato a Los Angeles, negli Stati Uniti. La storia segue due rapinatori, due sicari, un pugile e la donna di un boss della malavita mentre le loro strade si incrociano e si scatena la violenza.