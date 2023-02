Programmi Tv Stasera oggi 8 febbraio 2023: Film live da non perdere

Preparatevi a un’incredibile serata di intrattenimento questo mercoledì 8 febbraio 2023, sulla Rai!Non perdetevi il 73° Festival di Sanremo, presentato da Amadeus, Gianni Morandi e Francesca Fagnani, in diretta su Raiuno alle 20.40! Questa seconda serata del Festival si preannuncia indimenticabile, con le esibizioni di Al Bano e Massimo Ranieri, oltre ai Black Eyed Peas, che canteranno i loro successi, tra cui l’ultimo, “Simply the Best”. Non mancate!

Sintonizzatevi su Raitre alle 21.20 per seguire l’appassionato programma di Federica Sciarelli sulla tragedia di Luana e di sua madre Elena, ritrovate senza vita nella loro casa di Roma. Paolo, il fidanzato di Luana conosciuto come lo Sciamano, insiste che quando è partito per la Puglia per le vacanze erano ancora vive. Non perdetevi questo avvincente episodio durante la settimana del Festival di Sanremo!

Non perdete l’Art Night di stasera su Rai 5 alle 21.15 con Neri Marcorè che presenta un emozionante servizio dedicato al celebre Correggio (1489-1534), incredibile pittore del Rinascimento italiano. Le sue opere sono state celebrate per secoli, come la Camera della Badessa (Convento di S. Paolo a Parma). È una mostra da non perdere!

Sono appassionato dell’incredibile programmazione di Mediaset, da La7 a Tv8 e Real Time!

Non perdete Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 alle 21.20, condotto da Veronica Gentili! Ci immergeremo nella tumultuosa scena politica, dove non ci si annoia mai, ed esploreremo i segreti del noto boss latitante Matteo Messina Denaro. Sarà sicuramente un viaggio appassionato nell’attualità italiana e internazionale!

Sintonizzatevi su La7 alle 21.15 per Atlantide! Un programma incredibile, ricco di filmati d’archivio, testimonianze esclusive e punti di vista di esperti e studiosi: la scelta perfetta per tutti gli appassionati di storia. Non perdetevi questa imperdibile trasmissione, condotta da Andrea Purgatori!

Sintonizzatevi su TV8 alle 21.30 per l’avvincente gioco a premi Name That Tune – Indovina la canzone! Questa settimana ci prendiamo una pausa dallo show per riproporre i momenti più belli delle prime due puntate. Unitevi a Ciro Priello e Fabio Balsamo al timone di questo entusiasmante programma!

Sintonizzatevi su Real Time alle 21.20 per il docu-reality The Skin Clinic! Emma Craythorne, una dermatologa entusiasta, è determinata ad aiutare Lorraine a combattere le sue fastidiose macchie scure. Ma non è tutto! Deve anche trovare una cura per l’eczema di Jonathan, così grave da spaventare i suoi figli. Da non perdere!

Preparatevi a una fantastica serata di cinema mercoledì 8 febbraio 2023!

Sintonizzatevi su Raidue alle 21:20 per vedere il film di spionaggio American Assassin (2017) di Michael Cuesta con Michael Keaton e Dylan O’Brien. Dopo la straziante morte della sua amata fidanzata in un attacco terroristico islamico, Mitch (Dylan O’Brien) è pervaso da un ardente desiderio di vendetta. Dopo aver imparato la lingua araba, viene assunto da una divisione specializzata della CIA e fa squadra con l’esperto Stan (Michael Keaton) per intraprendere una pericolosa missione.

Provate l’avvincente thriller del 1998, Il negoziatore, con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, su Rai 4 alle 21.20! L’agente Danny Roman, esperto negoziatore, viene ingiustamente accusato di omicidio e prende degli ostaggi per dimostrare la sua innocenza. Chris Sabian viene chiamato sul posto per cercare di risolvere il conflitto. Non perdetevi questo film intenso e avvincente!

Non perdete l’occasione di assistere al capolavoro di Martin Scorsese del 2013, The Wolf of Wall Street, con Leonardo DiCaprio! Questo incredibile film, basato su una storia vera, segue l’incredibile ascesa e caduta del broker newyorkese Jordan Belfort. Quest’uomo è riuscito a fare fortuna truffando milioni di investitori, ed è assolutamente da vedere! Sintonizzatevi su Rai Movie alle 21.10 e non perdetelo!

Sintonizzatevi su Italia 1 alle 21.20 per vedere il thriller del 2009 Giustizia privata, con Jamie Foxx e Gerard Butler. Clyde Shelton (Gerard Butler) viene brutalmente aggredito da due criminali, togliendo la vita all’amata moglie e alla figlia. Nonostante la sua testimonianza, il procuratore Nick Rice (Jamie Foxx) chiede una sentenza clemente per vincere il caso. Infuriato per l’ingiustizia, Shelton prende in mano la situazione per vendicarsi di tutte le persone coinvolte.

Alle nove in punto andrà in onda l’intramontabile classico della commedia di Mel Brooks Frankenstein Junior, con gli iconici Marty Feldman e Gene Wilder. L’amato nipote del Barone Frankenstein è determinato a far rivivere il leggendario esperimento del nonno e così l’amato mostro risorge, ma questa volta è un’anima di buon cuore.

20 Mediaset – Iris

Il 20 su Mediaset, alle 21:05, andrà in onda Speed Racer, film d’azione del 2008 di Lana e Lilly Wachowski, con Emile Hirsch. Speed Racer ha un’attitudine naturale per le corse automobilistiche, ma deve lottare contro un ambiente corrotto in cui gli esiti delle gare sono predeterminati dagli sponsor.

Alle nove su Iris va in onda il film commedia del 1995 di Sydney Pollack, Sabrina, con Harrison Ford e Julia Ormond. Sabrina, figlia dell’autista dei Larrabee, torna a casa dopo due anni trascorsi a Parigi, trasformandosi in una donna elegante e conquistando il cuore di David e Linus Larrabee.

Questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023, gli spettatori potranno godersi i film su Sky.

Sky Cinema Due trasmetterà L’uomo dal cuore di ferro, un film thriller del 2017 diretto da Cédric Jimenez e interpretato da Jason Clarke, alle 21.15. Il film segue la storia di Reinhard Heydrich, un personaggio mediocre ma crudele nominato capo dei servizi segreti delle SS, e di due giovani soldati, Jan della Repubblica Ceca e Gabcik della Slovacchia, che tentano di eliminarlo.

Alle 21.00 su Sky Cinema Family, il film commedia Space Jam (2021) di Malcolm D. Lee: New Legends, con Lebron James, sarà proiettato. Il protagonista, Dom, figlio della stella del basket LeBron James, viene rapito dalla nefasta Al-G Rhythm. Per salvarlo, LeBron e i Looney Tunes partecipano a una partita di pallacanestro contro i “Seguaci” di Al-G.

Alle 21.00 su Sky Cinema Action, gli spettatori potranno vedere il film drammatico del 2010 di Albert e Allen Hughes Codice Genesi, con Denzel Washington. La storia segue un avventuriero solitario, Eli, con la missione di portare l’ultima copia rimasta della Bibbia in un luogo misterioso per dare inizio a una nuova civiltà dopo che la Terra è stata devastata da una guerra nucleare.

Sintonizzatevi su Sky Cinema Suspense alle 21.00 per vedere il film fantasy del 2015 Crimson Peak di Guillermo Del Toro, con Mia Wasikowska. Il film segue Edith, un’aspirante scrittrice, che sposa l’anticonformista Tom e si trasferisce a Crimson Peak, dove lui vive con la sorella Lucille. Quando Edith inizia a scoprire i segreti del luogo, si ritrova perseguitata.