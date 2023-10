Programmi Tv Stasera venerdì 13 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

La serata del 13 ottobre 2023 offre una vasta gamma di programmi televisivi per soddisfare ogni tipo di spettatore. Abbiamo diviso la programmazione in categorie tematiche per rendere la tua scelta più facile. Ecco cosa c’è in onda sui principali canali televisivi.

Film da Non Perdere

Rai 4: Alle 21:21, “6 Bullets”. L’ex mercenario Samson Gaul decide di tornare in azione per salvare la figlia rapita di un campione di arti marziali.

Rai Movie: Alle 21:10, "Nureyev – The White Crow". La storia del leggendario ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev.

Canale 6: Alle 21:21, "Titanic". Un viaggio epico che cambierà le vite di Rose e Jack in modo permanente.

Italia 1: Alle 21:20, "xXx Il ritorno di Xander Cage". Xander Cage si prepara per una missione che solo lui può portare a termine.

Iris: Alle 21, "Shutter Island". Un thriller psicologico in cui un agente federale indaga sulla scomparsa di una paziente da un manicomio criminale.

Telefilm e Serie TV

Rai Due: Alle 21:20, “NCIS”. Knight soccorre Reyna e suo figlio dopo un incidente. Ma cosa si nasconde dietro la morte dell’agente Daniel Tanner?

Intrattenimento Musicale

Rai Uno: Alle 21:25, “Tale e quale show”. Gli artisti si trasformano in grandi star della musica in questa emozionante sfida musicale.

Documentari Intriganti

Rai Tre: Alle 21:20, “Enzo Tortora. Ho voglia di immaginarmi altrove”. Un racconto avvincente su un caso giudiziario che ha cambiato la vita di un uomo.

Scegli tra una vasta selezione di programmi televisivi per trascorrere una serata coinvolgente il 13 ottobre 2023. Che tu sia interessato a film avvincenti, serie TV avventurose o intrattenimento musicale, c’è qualcosa per tutti i gusti. Preparati per una serata indimenticabile davanti al televisore!