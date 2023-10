Programmi Tv Stasera venerdì 6 ottobre 2023: programmazione completa tutti i canali

Guida alla programmazione TV del 6 ottobre 2023: Un viaggio tra film, serie TV e intrattenimento

Un’occhiata alla serata televisiva

Il 6 ottobre 2023 promette una serata ricca di intrattenimento con una varietà di programmi televisivi. Dalla commedia al dramma, dal documentario allo sport, c’è qualcosa per tutti. Per facilitare la navigazione, abbiamo suddiviso i programmi in categorie tematiche, fornendo la trama per ogni film o serie TV e il contenuto per ogni programma di attualità. Ecco una panoramica della programmazione serale sui principali canali TV, sia in chiaro che a pagamento.

Film in onda

– Rai 4 dalle 21.20: The Hollow Point – Punto di non ritorno. Un nuovo sceriffo si trova a dover collaborare con il suo predecessore per indagare sul traffico di droga e l’indurimento dei residenti locali in una città di confine.

– Rai Movie dalle 21.10: Heartbreakers. Una madre e una figlia trasformano le pratiche di divorzio in un business lucrativo, sfruttando uomini ricchi e infedeli.

– Italia 1 dalle 21.24: Big Game – Caccia al Presidente. Un ragazzino finlandese deve aiutare il Presidente degli Stati Uniti d’America, braccato da terroristi che vogliono rapirlo.

– Sky Cinema dalle 21.15: Contact. Una scienziata cerca forme di vita aliene nello spazio dopo aver ricevuto messaggi misteriosi attraverso un radiotelescopio.

– Iris dalle 21.00: Big Game – Caccia al Presidente. Il Presidente degli Stati Uniti d’America si affida a un ragazzino di tredici anni dopo aver sopravvissuto a un attacco terroristico.

Serie TV e telefilm

– Canale 5 dalle 21.37: La voce che hai dentro. Maria e Michele divorziano davanti al giudice, ma nessuno dei due sembra felice. La Parthenope cerca ancora un talent che sostituisca Regina per il contest.

Intrattenimento

– Rai Uno dalle 21.25: Tale e quale show. Un programma di otto puntate pieno di musica, divertimento ed emozioni. I social media avranno un ruolo importante nel decidere l’esito finale dello show.

Documentari

– Rai Tre dalle 21.20: Totò e il Principe De Curtis. L’uomo oltre la maschera. Introduzione di Antonio Di Bella al documentario di Tommaso Cennamo.

Sport

– Rai Due dalle 21.20: Mondiali di Rugby. Dopo una pesante sconfitta contro gli All Blacks, l’Italrugby è chiamata a un’impresa: battere i padroni di casa francesi per mantenere vive le speranze di passare la fase a gironi.