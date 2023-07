“Pronta per il miracolo della vita”: Natalia Paragoni, foto dall’ospedale – Ricoverata al nono mese di gravidanza

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono in attesa della loro prima figlia e il momento del parto è ormai giunto. I due si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne, dove Natalia era inizialmente corteggiatrice di un altro tronista, Ivan Gonzalez. Successivamente, ha deciso di continuare la sua partecipazione al programma come corteggiatrice del modello pugliese, diventando poi la sua scelta.

Quando Natalia Paragoni ha annunciato ai suoi fan di essere in dolce attesa, ha dichiarato di essere estremamente emozionata. La decisione è stata presa di comune accordo con il suo compagno Andrea Zelletta, anche se è arrivata un po’ prima rispetto ai loro programmi. Dopo il dolore di un aborto, Natalia Paragoni ha portato avanti la gravidanza e proprio in queste ore è previsto il parto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la foto poco prima del parto

Pochi giorni fa, la coppia ha rivelato di voler dare alla loro figlia il doppio cognome. Pertanto, il nome, che non è ancora stato svelato, sarà accompagnato dai cognomi Zelletta Paragoni. Il famoso gender reveal è avvenuto qualche mese fa negli studi di Verissimo, in compagnia di Silvia Toffanin, e in quell’occasione Natalia Paragoni aveva condiviso le sue preferenze riguardo ai nomi femminili: Diana, Alicia o Ginevra.

In queste ore, è previsto il parto di Natalia Paragoni. Qualche ora fa, l’influencer napoletana Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di una fan che si trova nella clinica Mangiagalli di Milano e ha spiegato di aver visto Andrea Zelletta chiedere informazioni al personale sulla sala parto. “A quanto pare, Paragoni sta per partorire”, ha scritto Deianira Marzano sulla sua pagina Instagram, riportando le parole della sua fonte.

Poco fa, la notizia è stata confermata dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne, che ha pubblicato sui social una foto insieme alla sua fidanzata sul letto della clinica. “Sei una leonessa amore mio. Ci siamo quasi…”, ha scritto Andrea Zelletta accompagnando la foto con un messaggio rivolto a Natalia Paragoni. Ormai manca davvero poco e presto la coppia, nata a Uomini e Donne, potrà finalmente dare il benvenuto alla loro prima figlia.