Qual è l’età di Paola Barale? Qual è il patrimonio di Paola Barale? Chi è il marito di Paola Barale? Chi è il fidanzato di Paola Barale? Ha figli Paola Barale?

Chi è la splendida showgirl italiana Paola Barale, che ci ha regalato la sua presenza come concorrente della 17esima edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci?

Nata il 28 aprile 1967 a Fossano (Cuneo), la passionale e radiosa Paola Barale ha 55 anni, è alta ben 172 centimetri e pesa 55 chili. La sua straordinaria somiglianza con l’iconica cantante americana Madonna le ha permesso di debuttare sul piccolo schermo come sosia dell’artista nella trasmissione domenicale Domenica In nel 1986.

Dopo anni di lavoro in televisione, le viene data l’incredibile opportunità di diventare l’assistente di Mike Buongiorno in diversi programmi. In seguito coglie l’occasione di cimentarsi come conduttrice, partecipando a programmi come La sai l’ultima, Stelle a quattro zampe e Un disco per l’estate. Tra il 1996 e il 2001 è stata ospite fissa della Buona Domenica di Maurizio Costanzo, per la quale ha persino vinto il Telegatto nel 1999. È stata anche ospite fissa di Domenica In nel 2011, conduttrice di Mistero e inviata de La Talpa nel 2008. Ora, nel 2022, è entusiasta di essere una concorrente della 17ª edizione di Ballando con le stelle, dove gareggia in coppia con il maestro Roly Maden.

L’adorata compagna, l’amato compagno e l’adorata prole del concorrente di Ballando con le stelle ci sono tutti molto cari!

Paola Barale ha avuto una relazione appassionata con Marco Bellavia tra il 1992 e il 1995. La successiva storia d’amore è iniziata durante la conduzione di La sai l’ultima? con Gerry Scotti, dove ha conosciuto il ballerino del programma, Gianni Sperti. Il 20 giugno 1998 i due si sposano, ma la loro unione ha purtroppo vita breve. Nel 2002 la Barale ha iniziato a frequentare il modello israeliano Raz Degan e per 13 anni la loro relazione è stata altalenante fino a quando, il 29 maggio 2015, Paola ha annunciato la loro separazione con un accorato post su Facebook: “Io e Raz abbiamo deciso di prendere strade diverse”.

Per tutta la durata della loro unione amorosa, la coppia ha dichiarato con fermezza di non voler avere figli.

La showgirl insiste sul fatto di essere single, ma negli ultimi anni si è molto speculato sulla sua presunta storia d’amore con il famoso osteopata dei vip Alessandro Carollo, anche se entrambe le parti hanno fermamente smentito.