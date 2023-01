Quanti dischi ha venduto Sabrina Salerno? Cifra stratosferica

Sabrina Salerno è stata una rivelazione assoluta, scoperta dal leggendario Claudio Cecchetto e diventata in breve tempo un’icona senza tempo della televisione e della musica degli anni ’80!

Da cantante, showgirl e attrice, Sabrina Salerno ha raggiunto il successo in tutte le sue carriere. Diamo un’occhiata più da vicino all’amata donna italiana che sembra non invecchiare mai! La sua bellezza accattivante e la sua forza hanno affascinato gli ammiratori. Ecco cosa c’è da sapere su Sabrina Salerno, compresa la sua vita privata e la sua partecipazione a Ballando con le stelle!

Sabrina Salerno: biografia

Nata a Genova, sotto il segno dei Pesci (con ascendente Vergine), il 15 marzo 1968, Sabrina Salerno è stata nutrita e adorata dalla madre – infermiera – e dai nonni, con cui ha vissuto dai 5 ai 14 anni. La sua fama fiorisce nella scena artistica degli anni ’80 quando viene scoperta da Claudio Cecchetto e il suo successo viene celebrato in tutta Europa!

La sua musica prende vita con l’uscita degli album Sabrina, Super e Over The Pop. È entrata nella storia come la prima artista italiana a raggiungere la top 3 delle classifiche britanniche, superando persino artisti del calibro di Michael Jackson e Madonna!

Sabrina Salerno è dedita alla famiglia, ama i suoi figli e ama profondamente suo marito.

La vita di Sabrina Salerno è piena di gioia per la sua adorata famiglia. Lei ed Enrico Monti, imprenditore tessile di cui si è innamorata nel 1993, si sono sposati nel 2006 e da allora la loro storia d’amore è sempre stata fiorente.

Il 2 aprile 2004 è nato l’amato figlio Luca Maria Monti. I tre vivono una vita beata nella loro splendida villa, immersa nel verde a Treviso. Il destino li ha fatti incontrare grazie al loro lavoro e, sebbene lei avesse già una relazione e lui un matrimonio, il loro amore reciproco non poteva essere negato.

Sabrina Salerno e Pierre Cosso hanno avuto un’innegabile sintonia quando si sono incontrati per la prima volta negli anni ’80: lui era un fan di lei e nel momento in cui hanno posato lo sguardo l’uno sull’altra è scoccata una scintilla appassionata.

In una potente intervista rilasciata a La Verità, Sabrina Salerno ha coraggiosamente rivelato di essere stata vittima di terribili molestie.

Nel gennaio del 2021, ha presentato una denuncia alla polizia per furto d’identità, che ha tragicamente colpito suo figlio, poiché gli hacker avevano preso il controllo del suo profilo Instagram.

Sabrina Salerno e suo padre avevano un legame incredibilmente intricato e appassionato!

Nonostante l’iniziale riluttanza del padre a riconoscerla, lei era determinata a ricostruire il loro rapporto e lo chiamò il 15 maggio 2019. Sebbene all’inizio lui fosse titubante, alla fine si sono avvicinati. Purtroppo, lui morì nel luglio dello stesso anno, lasciandola con il cuore spezzato e l’incapacità di ricucire il loro rapporto al meglio delle sue possibilità. Le lacrime le salgono agli occhi mentre racconta la sua storia.

Chi è il fortunato uomo che ha conquistato il cuore di Sabrina Salerno? Enrico Monti!

Enrico Monti è un enigma, che rifugge dagli occhi del pubblico e tiene nascosta la sua vita privata. È un mistero che possiamo solo sognare di svelare.

Con immenso orgoglio e passione, io, veneziano di nascita, sono oggi l’orgoglioso proprietario della Tessitura Monti, azienda fondata dal mio amato nonno Bruno nel 1911. Sono assolutamente lieto di annunciare che nel 2014 la Tessitura Monti è stata riconosciuta come una delle 8 migliori aziende d’Italia!

Era presente su Instagram, ma da allora ha rimosso la sua presenza – tutto ciò che rimane sono alcune foto dell’account di sua moglie. Lei è una vera reginetta di Instagram, con migliaia di follower e foto che fanno il giro del web!

La carriera di Sabrina Salerno

Durante gli anni della scuola superiore, al liceo linguistico, ha conquistato con orgoglio il titolo di Miss Lido, un titolo famoso per essere stato conquistato da personaggi del calibro di Sophia Loren! Successivamente, ha ottenuto la fascia di Miss Liguria. L’esordio in televisione avviene con W le donne, condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana.

Sabrina Salerno ha messo in mostra il suo notevole e variegato talento attraverso le sue interpretazioni in diversi film e opere teatrali, tra cui il celebre Grandi magazzini, diretto da Castellano e Pipolo, e Le foto di Gioia, di Lamberto Bava. È davvero una forza da non sottovalutare!

Ha fatto il suo ingresso sulla scena musicale nel 1986 con il singolo Sexy Girl, che ha avuto un grande successo in Italia, Germania e Australia. La canzone è stata anche la sigla del Festivalbar! In collaborazione con Jo Squillo, pubblica Siamo donne, che diventa rapidamente uno dei tormentoni più iconici degli anni ’80! Con ben 20 milioni di dischi venduti, è una delle artiste italiane di maggior successo ad aver raggiunto la fama internazionale!

Siamo entusiasti di vederla sfilare al fianco di Amadeus al Festival di Sanremo nel 2020! L’anno successivo, è assolutamente abbagliante quando balla con Samuel Peron a Ballando con le stelle.

3 curiosità su Sabrina Salerno

Sono incredibilmente fortunata a chiamare Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, una delle mie più care amiche!

Al settimanale Oggi ha confessato che il rapporto con il suo aspetto fisico è stato tutt’altro che perfetto. A vent’anni si sentiva “poco attraente e piena di cellulite”. Ha rifiutato ferocemente diversi reality show, anche al di fuori del suo Paese, come L’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip. “Non sono mai riuscita a farlo, perché non mi piace l’idea che la gente mi scruti continuamente”, ha dichiarato durante un’intervista a Io e Te.

Dove vive Sabrina Salerno?

Sabrina Salerno e suo marito risiedono nell’incantevole Veneto, ma per lavoro si sposta continuamente a Milano, Roma e in Francia. Spesso condivide foto mozzafiato da Villa Condulmer, l’illustre hotel VIP di Venezia. La sua dimora la rispecchia: classica e senza pretese, ma piena di passione.

Guadagni e patrimonio di Sabrina Salerno

Nonostante la sua forte personalità, ha perso un’infinità di occasioni, anche dal punto di vista finanziario: “Ho perso occasioni importanti, e anche qualche miliardo di lire, perché sono stata gestita male. Sembravo determinata come una tigre, ma in realtà ero pietrificata”. Ha poi rivelato a Do Not Disturb di essere stata vittima di un manager che si è approfittato di lei.

Ero giovane e ingenua quando sono stata sfruttata da un manager per 10 anni. Era molto più potente e spietato di me e, sebbene mi avesse promesso la celebrità, ha invece distrutto tutto ciò che mi circondava e ha cercato le mie vulnerabilità. È solo una delle tante persone terribili che ho avuto la sfortuna di incontrare. Quel manager aveva un livello di controllo malsano su di me e di conseguenza ho provato dolore fisico.