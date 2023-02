Quanti soldi guadagna Mauro Corona a Cartabianca: la cifra precisa

Lo stipendio di Mauro Corona su Cartabianca è oggetto di molte speculazioni. Il noto personaggio televisivo, autore e ospite frequente del programma di Bianca Berlinguer ha conquistato il pubblico di Rai3 con il suo comportamento spesso esuberante. In alcune occasioni, le sue buffonate sono state considerate eccessive. Uno dei suoi momenti più memorabili è stato quando ha proclamato: “Solo gli sciocchi, come diceva Balzac, sorridono al mattino quando fanno colazione”. Sei sicura di voler prendere un taxi e tornare a casa?”. Al che Bianca rispose: “Faccio le corna, me le tirano addosso subito alla prima puntata…?”.

Mauro Corona ha poi pronunciato la sua battuta d’autore: “Se mi invita a tradire, sono pronto”. Ne sono scaturiti alcuni momenti di tensione tra il conduttore e l’alpinista, che è arrivato addirittura a insultare il presentatore. I vertici Rai reagirono espellendolo, ma il successivo calo degli ascolti televisivi li indusse a fare marcia indietro e a reintegrare Mauro Corona.

Qual è lo stipendio di Mauro Corona a Cartabianca?

Mauro Corona è molto apprezzato per i suoi discorsi distinti e accattivanti a Cartabianca. È apprezzato anche per la sua prospettiva indipendente. Recentemente, Corona ha rivelato il suo compenso per ogni puntata, dichiarando: “Inizialmente mi pagavano 500 euro, che però sono scesi a 250 euro dopo le tasse”.

Mauro Corona ha commentato di non essere a conoscenza dei suoi guadagni a Cartabianca, sottolineando però che le prime puntate dell’anno precedente al suo licenziamento sono state realizzate senza contratto o liberatoria. Ha suggerito che Di Mare, il direttore di Rai 3, dovrebbe esserne a conoscenza. Ha concluso affermando di essersi divertito in questo processo e di aver dato un senso di leggerezza ai telespettatori.

È passato un po’ di tempo da quelle dichiarazioni ed è ormai molto probabile che la reputazione di Mauro Corona a Cartabianca sia cresciuta. Inoltre, è diventato parte integrante del programma. Il programma di Bianca Berlinguer è molto popolare e qualsiasi tentativo di interromperlo o ridurlo incontra una notevole opposizione. È quindi probabile che la coppia Mauro-Bianca rimanga un punto fermo del programma di Rai3.