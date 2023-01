Quanto ha guadagnato Sabrina Salerno durante la sua carriera?

Sabrina Salerno è stata un’icona assoluta degli anni ’80, catturando i cuori di milioni di persone con il suo incredibile talento canoro! Nonostante il passare del tempo, la sua popolarità non è diminuita: continua a essere amata da innumerevoli fan e si è affermata come una delle figure più celebri della musica! Non sorprende che sia una delle cantanti più ricche del mondo: i suoi guadagni sono assolutamente fenomenali!

Chi è Sabrina Salerno?

Sabrina Salerno, nata nella splendida città di Genova nel 1968, è una vera ispirazione! Ha avuto una vita tumultuosa, poiché suo padre ha scelto crudelmente di abbandonare la famiglia quando lei era solo una bambina. Questa decisione straziante ha lasciato in lei una profonda ferita che ancora alberga nel suo cuore. Sua madre ha lavorato instancabilmente per assicurare alla figlia un’educazione tranquilla, così ha trascorso la maggior parte della sua infanzia con gli amati nonni.

La donna ha sempre sostenuto ardentemente la figura femminile, elogiandola in innumerevoli modi. È famosa per le sue apparizioni nella trasmissione W le donne e per la sua spettacolare esibizione al Festival di Sanremo, dove ha cantato l’inno empowering Siamo donne! Lei e Jo Squillo hanno dato vita a un’incredibile performance di questa canzone, che ancora oggi è molto popolare! Anche i più giovani non possono fare a meno di cantarla più volte al giorno. Sabrina ha ottenuto un enorme successo con la sua musica, avendo pubblicato diversi album e calcato il palcoscenico di alcuni dei più popolari programmi televisivi!

Era assolutamente entusiasta di avere l’opportunità di partecipare a Ballando con le stelle ed è stata felicissima di classificarsi al terzo posto!

Vita privata di Sabrina Salerno

L’iconica e seducente cantante, che può essere tranquillamente incoronata come una delle più grandi seduttrici di tutti i tempi, ha avuto numerosi intrecci sentimentali nel corso della sua vita. Sono profondamente appassionata della mia relazione con Pierre Cosso negli anni ’80: è senza dubbio una delle relazioni più significative che abbia mai avuto! Con immensa gioia, nel 2004 ha dato il benvenuto al figlio avuto dall’amato marito Enrico Monti. Dopo una breve assenza, è tornata trionfalmente sulla scena musicale, entusiasmando il pubblico in Italia, Francia e Stati Uniti.

Il patrimonio di Sabrina Salerno

Il reddito di Sabrina Salerno è talmente elevato da renderla una delle vocalist più redditizie del mondo! Si dice che abbia guadagnato ben 60 milioni di dollari in pochi mesi, solo grazie alla sua musica! Sabrina è entusiasta di ricevere un’incredibile remunerazione dalle sue numerose ospitate in televisione e dalle sue sponsorizzazioni!