Quanto sono grandi le mani di Gianni Morandi? Ce lo dice sua moglie Anna

Vi siete mai chiesti quanto siano grandi le mani di Gianni Morandi? Sua moglie Anna le ha misurate e sono lunghe ben XX pollici!

Gianni Morandi ha appena concluso la sua esperienza di co-conduttore del Festival di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus. L’anno scorso ha conquistato tutti partecipando alla gara con la canzone “Apri tutte le porte”. Quest’anno è stato il preferito dal pubblico. Ha già condotto un’edizione del Festival, quella del 2011 in cui vinse Roberto Vecchioni. Molto presto partirà per il suo tour musicale italiano nelle principali arene.

Morandi è ovviamente conosciuto soprattutto per la sua voce riconoscibile e per la sua lunga carriera ricca di grandi successi. Quest’anno festeggia i 60 anni della canzone “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”. Per l’occasione, ne ha realizzato una nuova versione con Sangiovanni, intitolata “Fatti Rimandare dalla mamma a prendere il latte”. Ma oltre alla sua voce, non possiamo non pensare alle sue mani, che sono davvero grandi e sono diventate famose quasi quanto lui.

Quanto sono grandi le mani di Gianni Morandi? È una domanda che molti si pongono ogni volta che lo vedono. Così, il settimanale Oggi ha deciso di indagare. Per farlo, ha chiesto l’aiuto di Anna Dan, la moglie del cantante che lo segue ovunque e ne gestisce anche i social media. Lei, armata di un metro da sarta, ha preso tutte le misure. Ecco cosa riporta la rivista:

L’ampiezza della mano di Morandi è di 26 centimetri, una misura significativamente maggiore rispetto alla media delle mani maschili, che è di 22-23 centimetri. Ciò significa che può coprire 12 tasti sulla tastiera di un pianoforte, dal do centrale al secondo sol, un valore nettamente superiore a quello dell’uomo medio, che può coprire solo 9-10 tasti.

La moglie ha anche misurato la lunghezza del palmo della mano e delle dita: “Dal polso (palmo rivolto verso l’alto) alla punta del dito medio, misura 23 centimetri”. Come sottolinea il settimanale, Morandi, se non fosse stato un cantante, avrebbe potuto essere una star del basket. Infatti, la mano di LeBron James è larga 23,5 cm e quella di Kawhl Leonard 28,6 cm.

Questo dimostra che Morandi era un individuo di grande talento e con un grande potenziale. Se non avesse intrapreso la carriera di cantante, avrebbe potuto facilmente diventare un giocatore di basket di successo.