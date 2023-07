Quanto Spendere in una Giornata”: Il Lusso sfrenato di Linda Andrade Sconvolge TikTok

Linda Andrade, un’influencer sposata con un miliardario, ha conquistato TikTok mostrando la sua vita lussuosa a Dubai, con borse di marchi famosi come Chanel e Louis Vuitton, cene in ristoranti costosi e viaggi a bordo del suo yacht privato. Con più di 620.000 follower e oltre 23 milioni di “Mi piace” nei suoi video, Linda si vanta di avere un marito che finanzia ogni suo desiderio.

Lo Scandaloso Rivelarsi di una Giornata da Miliardaria

Lo scorso maggio, Linda ha attirato l’attenzione pubblicando un video ironico in cui mostrava “il peggio” di essere sposata con un miliardario, tra viaggi in prima classe, shopping sfrenato e una vasta collezione di gioielli e borse firmate. Recentemente, è tornata a essere virale con un nuovo video dettagliato che svela quanto può spendere in una sola giornata, soprattutto durante lo shopping quando si sente triste.

Un’Esposizione dei Costi della Lussuosa Routine

Nel video, Linda Andrade svela i prezzi degli accessori, dei ristoranti e dei trattamenti che fanno parte della sua normale routine giornaliera per sollevare il morale. Tra gli oggetti, una “borsa antidepressiva” della maison Chanel che ha un costo di 7.000 dollari, massaggi disintossicanti che arrivano a 500 dollari e caffè con oro del valore di 80 dollari.

Un Lusso a Portata di Mano

La sua lista di spese comprende anche manicure, abbonamenti a palestre, shopping nei centri commerciali, cene nei ristoranti e profumi, con costi variabili tra i 120 e i 500 dollari. Alla fine della giornata, Linda può arrivare a spendere fino a 16.540 dollari. Nei suoi video, è possibile vedere anche gli acquisti che il marito, Rick Andrade, effettua in una sola settimana, tra cui l’acquisto di un appartamento da tre milioni di dollari e un nuovo yacht.

Reazioni del Pubblico

Il video ha ricevuto oltre 4,1 milioni di visualizzazioni, 260.000 “Mi piace” e quasi 3.000 commenti. Molti commentatori hanno espresso disapprovazione per l’eccessivo lusso e lo spreco mostrato da Linda, criticando la mancanza di sensibilità e pensiero dietro tali spese. Altri hanno scherzato sulla propria situazione economica, notando con ironia la differenza con la sua vita di lusso.

L’immagine di lusso e sfarzo mostrata da Linda Andrade continua a dividere l’opinione pubblica su TikTok. Mentre alcuni sono affascinati dalla sua vita da miliardaria, altri la criticano per il suo eccesso e mancanza di consapevolezza. In ogni caso, la sua popolarità su TikTok sembra essere destinata a continuare, poiché continua a far parlare di sé con i suoi video di vita lussuosa a Dubai.