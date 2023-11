Quattro giovani avventurieri trovati morti durante il loro viaggio in campeggio

Quello che doveva essere un’avventura entusiasmante per quattro giovani amici si è trasformato in una tragedia che ha scosso profondamente non solo le loro famiglie, ma l’intero Regno Unito. Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris, tutti studenti tra i 16 e i 18 anni di una scuola di Shrewsbury, sono stati ritrovati senza vita.

Le Speranze Si Spegnono: Dopo un’intensa ricerca durata 48 ore, le speranze di ritrovare i ragazzi sani e salvi si sono infrante. I loro corpi sono stati scoperti non lontano dal piccolo borgo di Tremadog, all’interno della loro auto, parzialmente sommersa in un corso d’acqua. Le indagini preliminari suggeriscono un tragico incidente, forse aggravato dalle condizioni meteorologiche avverse.

Un Viaggio Senza Ritorno: Partiti domenica 19 novembre per il parco naturale di Snowdonia, i giovani non sono mai giunti a destinazione. La loro assenza è stata presto notata e ha dato il via a un’operazione di ricerca su vasta scala, seguita con apprensione dai media e dalla comunità.





Il Cordoglio delle Comunità: La notizia della loro scomparsa ha colpito duramente le comunità di Shrewsbury e Galles. I familiari e gli amici dei ragazzi, insieme alle autorità locali e scolastiche, sono in stato di shock. Il sovrintendente Owain Llewelyn, in una conferenza stampa, ha espresso il profondo dolore della comunità per questa perdita.