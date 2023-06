Rai in tumulto: un'altra conduttrice rischia l'addio - Controcopertina

Il caos sembra non accennare a placarsi nella Rai, e adesso è il turno di un’altra amata conduttrice che potrebbe essere prossima all’addio. I recenti rumors che si sono diffusi nelle ultime ore hanno tenuto con il fiato sospeso numerosi telespettatori. Nonostante la sua popolarità grazie a un programma di successo, sembra che anche lei possa essere coinvolta nella pulizia generale in corso, con l’intenzione di dare spazio a una nuova figura.

La decisione in sospeso

Nella giornata del 5 giugno era emersa un’altra notizia simile, alimentando le speculazioni sulla possibile uscita di scena di questa conduttrice. Tuttavia, non si tratta ancora di un addio ufficiale. Negli ultimi tempi, si è anche parlato dell’abbandono di Marco Damilano, il cui rinnovo contrattuale sembra sia stato bloccato dal segretario della Lega, Matteo Salvini. Un approfondito articolo di Giacomo Amadori, su La Verità, ha gettato una luce sinistra sulla vicenda degli “soldi russi” alla Lega, che nel 2019 rischiò di far cadere l’allora vicepremier e ministro degli Interni.

L’addio imminente a Rai 3

La Rai 3 è coinvolta in questa turbolenta situazione, con una conduttrice che guida un programma sul terzo canale della televisione pubblica italiana, ma che sembra non godere più della stima dei vertici aziendali. Si parla quindi di un possibile addio imminente. Secondo quanto riportato da TvBlog, che cita anche Radio Mazzini, a partire dal prossimo settembre non vedremo più la conduttrice in questione e i vertici stanno già lavorando per trovare un degno sostituto.

La conduttrice a rischio e i possibili sostituti

TvBlog ha svelato che potrebbe essere l’addio per Monica Giandotti, la presentatrice di Agorà. Inoltre, sarebbe a rischio anche Giorgia Rombolà, che conduce il programma estivo. Per quanto riguarda Agorà Estate, potrebbero subentrare Poletti, Giovannini, Moriconi, Fumagalli, Lo Basso o Antonello. Al momento, non sono ancora stati annunciati nomi ufficiali per sostituire Giandotti.

Il percorso professionale di Monica Giandotti

Nata nel 1978, Giandotti ha lavorato al TG3 dal 2010 al 2020, per poi diventare inviata di Rete 4 nel programma Blog – La versione di Banfi. Ha presentato Agorà Estate nel 2018-19 e ha condotto Unomattina dal 2020 al 2022.

Il clima di incertezza continua ad aleggiare sulla Rai, con l’addio imminente di un’altra conduttrice che potrebbe scuotere ulteriormente il panorama televisivo. Resta da vedere chi prenderà il suo posto e come questa situazione influenzerà il futuro della programmazione della Rai.