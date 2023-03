Re Carlo blocca la successione, Edoardo e Sophie diventano sempre più importanti per il sovrano

Ma porta modifiche nell’elenco dei successori al trono con l’annuncio di titoli nobiliari recentemente? No, assolutamente no. Il principe Edoardo rimane al tredicesimo posto, mentre Archie e Lilibet di Sussex sono rispettivamente al sesto e settimo posto. Non vicinissimi al trono, ma comunque tra i primi dieci reali in linea di successione. Il trono resta saldamente nelle mani di Carlo III e della famiglia Galles, composta da William, George, Charlotte e Louis. Solo nuove nascite o, speriamo di no, lutti improvvisi, potrebbero cambiare l’ordine, non l’assegnazione dei titoli nobiliari annunciati la settimana scorsa.

Uno, quello di Edoardo, era atteso, mentre gli altri due, quelli di Archie e Lilibet, sono giunti inaspettatamente, considerando la tensione tra i duchi di Sussex e i Windsor. Il 10 marzo, nel suo 59° compleanno, Edoardo è stato insignito del titolo di duca di Edimburgo dal fratello re, titolo che il padre Filippo ha portato per 70 anni.

Il dono di Carlo III giunge nel momento giusto, quando Edoardo e Sophie diventano sempre più importanti per il sovrano. Riguardo ad Archie e Lilibet, i nuovi principini di casa Windsor, il portavoce dei duchi ha annunciato che entrambi sono principi. “I titoli dei bambini sono un diritto di nascita da quando il loro nonno è diventato monarca”, ha spiegato il portavoce dei duchi. Tuttavia, il monarca può revocare il prestigioso titolo, ma Carlo ha deciso di concederlo.

Nonostante ciò, il sito della Royal Family è stato aggiornato solo dopo l’annuncio di Harry e Meghan. Per i piccoli Sussex, niente celebrazioni e annunci sui social: solo piccole scaramucce reali. Rimane difficile capire perché Harry e Meghan abbiano lottato per ottenere un titolo che negli Stati Uniti non ha valore, se non commerciale.

Si vocifera che i duchi siano contrariati perché i nipoti della regina consorte Camilla avranno un ruolo importante durante la cerimonia di incoronazione di Carlo. Per questo motivo, si suggerisce che Harry e Meghan potrebbero chiedere un ruolo specifico e forse una tiara per Meghan, poiché le altre dame di corte la indosseranno.