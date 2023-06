Reazioni spaventose dopo la morte di Silvio Berlusconi: il cantante Gemitaiz si scatena - Controcopertina

Dopo la morte di Silvio Berlusconi, figura controversa della politica italiana, sono emerse reazioni sconcertanti da parte di alcuni individui. Uno di questi è il famoso cantante Gemitaiz, nome d’arte di Davide De Luca. Non appena ha appreso la notizia, il 34enne ha pubblicato una storia su Instagram con il commento “Alleluja!”.

Gemitaiz, noto esponente dell’hip hop italiano, si è fatto conoscere nella scena underground di Roma. La sua carriera musicale è stata segnata anche da un famoso arresto nel gennaio 2014, quando è stato accusato di detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante una perquisizione, sono stati trovati stupefacenti, tra cui ketamina, marijuana, hashish e un bilancino di precisione presso il suo domicilio.

Le parole di Gemitaiz hanno suscitato una forte indignazione, soprattutto sui social media, dove l’artista è stato oggetto di feroci attacchi. Non è la prima volta che il cantante si esprime in modo provocatorio e sconcertante. In passato, ha commentato in modo aggressivo un tweet del giornalista Vittorio Feltri riguardante i migranti.

Le reazioni negative suscitate da Gemitaiz dopo la morte di Silvio Berlusconi evidenziano una mancanza di rispetto e sensibilità in un momento così delicato per il paese. Queste manifestazioni di insensibilità mettono in luce la necessità di una riflessione sulle conseguenze delle parole e delle azioni, specialmente in momenti di lutto e dolore per molti.