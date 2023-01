Red Canzian, chi è la moglie Beatrice Niederwieser? Età, lavoro e figli

Beatrice Niederwieser è la fortunata che si è sposata con Red Canzian, musicista poliedrico e componente dei mitici Pooh. Venerdì scorso, 24 luglio, Red Canzian è stato ospite di Pierluigi Diaco presso lo studio Io e Te, dove ha sposato la sua amata Bea nel 2000.

Il giorno della loro unione, i due hanno già avuto dei figli: lui con Chiara, talentuosa vocalist diventata rinomata chef, nata dalla sua passata storia d’amore con Delia Gualtiero, e lei con Philipp, talentuoso percussionista e musicista che ha collaborato con artisti famosi come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo, e che ha un legame speciale con Red.

Beatrice Niederwieser e l’iconico musicista di una delle band più famose d’Italia hanno avuto il loro fatidico primo incontro a Corvara, una rinomata località di montagna. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Canzian in un’intervista di qualche anno fa, lui e la sua amata moglie si sono incontrati grazie alla gentilezza di amici comuni.

La fiamma dell’amore si è accesa lentamente, ma inesorabilmente. Come Red Canzian – Bruno Canzian – ha sempre specificato, è stato dieci anni dopo il loro primo sguardo a Corvara che Bea è diventata la sua amata moglie.

Beatrice, lontana dai riflettori dell’industria dello spettacolo, era la fonte di motivazione e creatività del marito, un uomo che in precedenza era stato associato a cantanti iconiche come Patty Pravo e Mia Martini.

La Niederwieser, che per molti anni è stata una fedele compagna di uno dei più dotati musicisti italiani, ha sempre mantenuto un basso profilo, come dimostra la sua assenza sui social media.

Il bel volto di Chiara Canzian, accompagnato dal suo dolce sorriso, è diventato noto al pubblico grazie ai frequenti post del marito sui loro momenti speciali insieme. Il 22 giugno 2019 i due hanno celebrato il loro matrimonio, unendo Chiara e Sandro Cisolla non solo nella vita, ma anche nel lavoro come partner della figlia di Red.

Non dimentichiamo le bellissime foto della coppia, che festeggia vent’anni di matrimonio beato il 9 luglio 2020, circondata da amici cari come Lorella Cuccarini!

L’appassionata storia d’amore tra Delia Gualtiero e Red Canzian è iniziata nel 1980 e i due si sono sposati sei anni dopo. Delia, nata Adele Regina Gualtiero nel 1972, era già un’artista di successo quando incontrò Red, avendo partecipato al Festival di Sanremo nel 1972 e inciso quattro LP di successo. La loro relazione è terminata nel 1992, ma sono riusciti a mantenerla amichevole per il bene della figlia Chiara, nata nel 1989. Delia ha raccontato a Il giornale di Vicenza: “È diventato il mio produttore, ho inciso quattro LP che hanno venduto bene. Sono entrata in classifica anche in Germania, in Gran Bretagna e nei Paesi del Nord. Ho iniziato a scrivere le mie canzoni. Red è diventato mio marito, è nata Chiara”.