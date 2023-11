Red Ronnie sconvolto: Jimi Hendrix è un alieno e tornerà sulla Terra

Un Incontro Oltre il Velo

Il 2 novembre scorso, Gabriele Ansaloni, meglio conosciuto come Red Ronnie, ha avuto un’esperienza straordinaria: un’intervista con Jimi Hendrix, l’icona del rock scomparso nel 1970 a soli 27 anni. Questo evento incredibile è stato reso possibile grazie ai servizi di Sonia Benassi, una medium che ha messo in contatto Ronnie con lo spirito di Hendrix.

L’Esperienza della Medium

“Ha coronato un mio sogno perchè abbiamo intervistato Jimi Hendrix!” ha esclamato Red Ronnie. “Lei non sapeva nulla di lui e invece mi diceva robe che lo riguardavano. L’altra dimensione è in contatto con noi. Eccome”. Nel corso del video, Red ha mostrato i fogli scritti dalla sensitiva sotto dettatura della rockstar defunta.

Hendrix: un Alien dal Passato

Durante la conversazione, secondo quanto riferito da Red Ronnie, esperto musicale di Bologna, Jimi Hendrix avrebbe confessato di essere un alieno. Red è stato euforico per l’intera esperienza e ha ricordato i suoi precedenti contatti con Hendrix: “Altrimenti come avrei potuto entrare in possesso della chitarra che aveva suonato a Woodstock o di altri suoi scritti autografi? Ma soprattutto delle polaroid pornografiche che mi sono arrivate perché lui in sogno è apparso ad un suo amico imponendogli di venderle a me?”.





Il Mistero del Numero 27

Infine, un elemento chiave della conversazione con l’aldilà è stato il numero 27. “A un certo punto ha detto che c’era un numero, il 27, che premeva per comunicare con me. Jimi Hendrix è nato il 27 novembre 1942 e se n’è andato a 27 anni, entrando nel Club dei 27, artisti che hanno terminato la vita a 27 anni: Robert Johnson, Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, Amy Winehouse, Alan Wilson e tanti altri”. Ronnie conclude: “Jimi, peraltro, tornerà a farmi visita il 27 novembre prossimo, giorno del suo compleanno. Chissà se manterrà la promessa”.