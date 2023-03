Renato zero chi è l’ex moglie Lucy Morante? Età, lavoro, vita privata e figli

Renato Zero ha amato una sola donna, Lucy Morante. Molti la considerano la sua ex moglie, ma nessuno dei due ha mai confermato che la loro relazione sia sfociata nel matrimonio. Oltre alla Morante, il cantante è stato ufficialmente legato anche a Enrica Bonaccorti. Questa storia d’amore è iniziata quando i due erano poco più che ventenni.

Renato Zero non è mai stato uno che si è conformato alle norme della società e questo si estende anche alla sua vita sentimentale. Il cantante è stato oggetto di numerose speculazioni sul suo orientamento sessuale, ma in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna nel 2010, ha dichiarato: “Mi chiedono di fare coming out, ma perché devo accettare l’idea di essere omosessuale quando so di aver amato e di continuare ad amare le donne?”. Ha poi aggiunto: “Se arrivasse un uomo che mi causasse un trauma formidabile, non vedo cosa ci sarebbe di male a stare con lui”. L’approccio non tradizionale di Renato Zero all’amore è qualcosa da ammirare e rispettare.

Renato Zero e Lucy Morante hanno iniziato a frequentarsi all’inizio degli anni ’70; lei è la sorella di Massimo Morante, un nome noto nel mondo della musica. Il fratello della donna, infatti, è il chitarrista fondatore dei Goblin, il gruppo che ha firmato le colonne sonore dei film Profondo Rosso e Suspiria di Dario Argento. Massimo Morante è un musicista molto rispettato e la sua associazione con Renato Zero e Lucy Morante non fa che accrescere la loro credibilità e il loro fascino.

Renato ha parlato della donna della sua vita durante un’intervista a Domenica In. Il cantante ha rivelato che all’inizio della sua carriera la Morante gli è sempre stata vicina. “Avevo fatto solo tre album. Andavo a cantare nelle grandi discoteche. Solo io contro mille persone che stavano sotto il palco. E fuori c’era Lucy che vendeva le mie cassette stereo”.

Nel 2010, Renato Zero ha pubblicato l’album Segreto Amore, che includeva la canzone “Unreleased”. La canzone era dedicata a Lucy Morante, con la quale Zero si era allontanato. Tuttavia, Zero ha affermato che se la Morante dovesse tornare nella sua vita, non avrebbe bisogno di darle il bentornato, perché non ha mai veramente rotto con lei. Ha spiegato che lei è sempre stata parte della sua vita e che quando non ci si lascia, semplicemente ci si ritrova e ci si riconosce. Ha aggiunto che il libertarismo non lo interessa più e che ha capito che anche i difetti della donna amata erano belli.