Riccardo Fogli, l’addio ai Pooh “colpa” di Patty Pravo. Età, vita privata, moglie e figli

Riccardo Fogli è un cantautore e bassista italiano. È famoso per essere stato frontman e bassista dei Pooh tra il 1966 e il 1973, nonché per aver vinto il 32° Festival di Sanremo e la prima edizione del reality show Music Farm.

Riccardo Fogli, biografia

Riccardo Fogli è nato il 21 ottobre del 1947 a Pontedera, in provincia di Pisa. (ha 75 anni). Fin da giovane appassionato di musica, Fogli ha iniziato a praticare questa arte grazie all’incoraggiamento di una delle sue insegnanti. Così ha iniziato a suonare nel tempo libero con il supporto di suo padre Dante e di sua madre Meri. Professionalmente, però, si è occupato di altro per poter proseguire gli studi. Tra le varie attività svolte c’è anche quella di gommista. Nel 1963 Fogli entra come bassista in una band denominata The Slenders & Tony Rio e due anni dopo il gruppo viene ingaggiato da Leo Wächter. Nel 1965 la band si esibisce al Piper Club di Milano. Durante l’esibizione a Milano, Fogli incontra la prima formazione dei Pooh. I componenti del gruppo propongono al giovane bassista di entrare nella loro formazione in sostituzione di Gilberto Faggioli.

Riccardo Fogli ha iniziato la sua carriera musicale nel 1966 come bassista dei Pooh. Pur avendo un ruolo secondario all’inizio, ha contribuito con brani significativi per la band, come Nel buio. In seguito, ha acquisito il ruolo di leader vocale, diventando nel 1970 l’unica voce della band. Questo ha generato delle tensioni e dei conflitti per la leadership che lo hanno indotto a lasciare il gruppo nel 1973. La decisione di Riccardo Fogli di proseguire la carriera da solista fu influenzata anche dal consiglio di Patty Pravo, che all’epoca era la sua amante. Ha fatto ritorno nei Pooh nel 2016 in occasione della reunion per il 50° anniversario. E ora a Sanremo 2023.

Vita privata: dalla relazione burrascosa con Patty Pravo alla giovane consorte

La vita sentimentale di Riccardo Fogli è stata piuttosto movimentata. La relazione più rilevante per il gossip è stata quella con Patty Pravo. Un amore che ha compromesso la sua permanenza nei Pooh e causato la prima crisi con la moglie Viola Valentino (sposata nel 1971). La relazione con Patty Pravo non ebbe un lieto fine e Fogli ritornò con la moglie fino al 1992, quando si scoprì che il cantante attendeva un figlio da un’altra donna, Stefania Brassi, conosciuta nel 1992. Alessandro Sigfrido, nacque nel 1993. Tutto questo determinò la fine del matrimonio con Viola Valentino.

Chi è la consorte

Attualmente è sposato con la modella, 32 anni più giovane di lui, Karin Trentini. Dall’unione con la Trentini è nata la sua seconda figlia, Michelle, nel 2012. Poi per Riccardo Fogli arriva la sfida, ancora da affrontare dei reality: così il musicista partecipa all’isola dei famosi e quest’anno anche al gf vip dove viene eliminato dopo qualche ora dal suo ingresso per una presunta bestemmia.