Ricordi chi è Edwige Fenech? Età, marito, figli e biografia

Qual è il profilo di Edwige Fenech, celebre attrice cinematografica e sex-symbol internazionale? Scopriamo la sua età, lo stato civile, la prole e la biografia.

Edwige Fenech è una nota attrice che oggi ha 69 anni. È sposata e ha due figli. La sua biografia comprende una serie di ruoli cinematografici di rilievo che abbracciano oltre cinque decenni.

Edwige Fenech è nata il 24 dicembre 1948 a Bona, una città costiera situata nel nord-est dell’Algeria; attualmente ha 74 anni.

In giovane età si è trasferita in Italia con la famiglia; il padre è di origine maltese e la madre italiana. È in Italia che l’attrice ha trovato il successo e ha iniziato la sua carriera cinematografica.

L’attrattiva fisica della Fenech è stata subito riconosciuta, tanto che è stata ingaggiata per concorsi di bellezza e servizi fotografici. Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avviene grazie a Mariano Laurenti, che la inserisce nel cast del film erotico a basso costo Quel gran pezzo della Ubalda tutta nuda e tutta calda, del 1972.

Nei due decenni successivi Edwige Fenech è stata scritturata in numerose commedie sexy all’italiana, che l’hanno portata a essere riconosciuta come sex-symbol internazionale e a comparire su numerose copertine di riviste. Nonostante l’etichetta, la Fenech ha espresso la sua disponibilità a girare scene di nudo e non si è mai sentita ostacolata dallo stereotipo.

Dal 1982, la Fenech ha visto diminuire il numero di film in cui è stata scritturata. Di conseguenza, ha spostato la sua attenzione sulla televisione, sia come attrice che come conduttrice. Tra i suoi lavori in questo campo, ricordiamo Ric e Gian Foliès, Domenica in e un’edizione della celebre manifestazione italiana, Sanremo, nel 1991.

Nel 1985 si è concentrata sul teatro, ma poco dopo ha iniziato la sua incursione nel settore della moda, lanciando una propria linea di abbigliamento.

Insieme al figlio, Edwin Fenech, ha fondato una società di produzione, Immagine e Cinema S.r.l.

Vita privata

L’attrice Edwige Fenech ha avuto due relazioni sentimentali di lunga durata. Per circa 11 anni è stata fidanzata con il regista e produttore Luciano Martino. In seguito ha avuto una relazione con Luca Cordero di Montezemolo, durata 18 anni.

L’attrice ha un figlio, Edwin Fenech, nato nel 1971. L’identità del padre è sconosciuta, anche se inizialmente la Fenech aveva dichiarato al settimanale Eva Express che si trattava di Fabio Testi, con cui ha avuto una relazione di tre anni. In seguito ha ritrattato questa dichiarazione e si è rifiutata di rivelare l’identità del padre.