Rita Dalla Chiesa svela la verità sul rapporto con Fabio Fazio - Controcopertina

Rita Dalla Chiesa ha recentemente concesso un’intervista a TvBlog in cui ha raccontato alcune storie mai raccontate sul suo rapporto con Fabio Fazio, il conduttore televisivo. Le sue parole sono state pronunciate con un pizzico di veleno, poiché il rapporto tra i due non era affatto idilliaco. Dopo aver lasciato la Rai, Rita Dalla Chiesa ha rivelato alcuni dettagli interessanti riguardo al conduttore e al suo atteggiamento durante quel periodo.

Fabio Fazio e la scelta di lasciare la Rai

Secondo Rita Dalla Chiesa, la verità è molto semplice: è stato Fabio Fazio a voler lasciare la Rai. “Non cercate di attribuire le responsabilità e le scelte di Fabio Fazio a questo Governo. Non sarebbe onesto”, ha dichiarato. “Lui aveva preso questa decisione un anno prima, quando aveva ancora un contratto in scadenza. Forse il pubblico semplicemente non gradiva più il suo programma”. Rita Dalla Chiesa ha anche sottolineato che personaggi come Fazio e altri giornalisti famosi non sono mai stati oggetto di una censura politica, come alcuni potrebbero insinuare. “Non sono vittime”, ha affermato.

Le critiche di Rita Dalla Chiesa a Fabio Fazio

Rita Dalla Chiesa ha continuato le sue critiche nei confronti di Fabio Fazio, rivelando un dettaglio personale. Ha affermato che Fazio non ha mai invitato suo fratello come ospite nel suo programma televisivo. Questa mancanza di considerazione l’ha infastidita, ma ha anche sottolineato che non era importante per lei essere invitata personalmente. Le sue parole hanno scatenato una reazione vivace sui social media, con alcuni fan di Fazio che hanno rivolto insulti alla conduttrice e deputata di Forza Italia.

La reazione di Rita Dalla Chiesa

Rita Dalla Chiesa ha deciso di non lasciare gli insulti impuniti. Ha annunciato di aver presentato una denuncia al suo avvocato e alla Polizia postale, promettendo di devolvere tutti i soldi ricevuti come risarcimento agli orfani dei carabinieri. Questa reazione ha sollevato ulteriormente la polemica intorno alla situazione.

Infine, Rita Dalla Chiesa ha spiegato perché ha rifiutato l’offerta di partecipare al Grande Fratello, affermando che si sentiva bene con la sua situazione attuale e non sentiva il bisogno di forzare se stessa a fare qualcosa che non le interessava. Ha anche sottolineato che non le importava di non essere stata invitata a Che Tempo Che Fa, ma ha espresso il suo disappunto per il fatto che suo fratello non sia mai stato ospitato nel programma.

Queste sono le ultime rivelazioni di Rita Dalla Chiesa sul suo rapporto con Fabio Fazio. Le sue parole hanno alimentato la discussione sulle dinamiche dietro le quinte della televisione e hanno suscitato reazioni contrastanti. Resta da vedere come evolverà questa controversia nel tempo.