Roberta Capua: La nuova scelta di Rai Uno per una grande sfida - Controcopertina

Rai Uno ha fatto la sua scelta e l’annuncio è imminente: Roberta Capua, un volto noto della televisione italiana, sarà alla guida di un nuovo programma nella prossima stagione. Questa decisione, tuttavia, comporterà l’allontanamento di una conduttrice di grande prestigio, scatenando così non poche polemiche. Il Messaggero ha riportato in anteprima questa indiscrezione che sta già facendo parlare di sé. Scopriamo insieme il percorso professionale di Roberta Capua e le sue esperienze televisive.

Il percorso di Roberta Capua:

L’inizio in Rai e il successo internazionale

Roberta Capua ha iniziato la sua carriera televisiva nella Rai, diventando famosa nel 1986 quando è stata eletta Miss Italia, un titolo già conquistato da sua madre, Marisa Jossa, nel 1959. L’anno successivo alla sua incoronazione, ha raggiunto il secondo posto nel concorso internazionale di Miss Universo.

Il passaggio a Mediaset e il ritorno in Rai

Dopo un periodo trascorso a Mediaset, Roberta Capua è tornata in Rai dopo quasi 10 anni di assenza. A partire dall’11 aprile 2018, ha condotto su Rai Premium il talk show “Brava!”, che ha avuto tanto successo da ottenere una seconda edizione nello stesso anno. Successivamente, ha fatto il suo ingresso su LA7, dove ha condotto la rubrica di salute e benessere “Belli dentro belli fuori”. Dal 13 ottobre 2019, è stata alla guida del programma di cucina “L’ingrediente perfetto”, in onda tutte le domeniche alle 11 su LA7.

Il ritorno trionfante su Rai 1

L’estate del 2021 ha segnato il grande ritorno di Roberta Capua su Rai 1. Dal 28 giugno, ha affiancato Gianluca Semprini alla conduzione di “Estate in diretta”, un programma di successo che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 15:45 alle 18:40. La sua conferma come conduttrice del programma è arrivata anche per l’estate 2022, dimostrando il suo valore e la sua popolarità presso il pubblico.

La nuova sfida di Roberta Capua su Rai Uno:

Ora, inaspettatamente, arriva la sorpresa: Roberta Capua prenderà il posto di Serena Bortone su Rai Uno nel pomeriggio d’intrattenimento. Il Messaggero rivela che, secondo le indiscrezioni provenienti dal Settimo Piano di Rai Uno, ci saranno nuovi volti televisivi come Incoronata Boccia, la Bruchi e Francesco Specchia, che avrà anche un programma dedicato essendo caporedattore di Libero. La Rai si prepara a una serie di nomine, mai così numerose, per dare una svolta alla sua programmazione e affrontare la sfida del cosiddetto “Raibaltone”.

Il Messaggero sottolinea che, nonostante l’opposizione del Pd, le decisioni sulle nomine nelle testate giornalistiche sembrano già essere state prese. Anche se i 5 Stelle si stanno mostrando in fase trattativa, non si prevedono grandi sorprese al riguardo.

Roberta Capua si appresta a intraprendere una nuova avventura su Rai Uno, accettando la sfida di guidare un programma nel pomeriggio d’intrattenimento. La sua carriera televisiva, che ha spaziato tra Rai, Mediaset e LA7, dimostra la sua versatilità e il suo talento nel coinvolgere il pubblico. La Rai si sta preparando a un periodo di cambiamenti e novità, cercando di rinnovare la sua programmazione per conquistare il favore degli spettatori. Nonostante le polemiche che inevitabilmente accompagnano queste decisioni, il futuro di Roberta Capua sembra essere promettente e siamo certi che continuerà a regalarci grandi emozioni sul piccolo schermo.