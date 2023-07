Roberta Di Padua e il silenzio sui social: il retroscena dietro l’assenza della dama di Uomini e Donne

La protagonista di Uomini e Donne svela il motivo del suo ritiro dai social

A un mese dall’avvio delle registrazioni di Uomini e Donne, una delle protagoniste del programma, Roberta Di Padua, rompe il silenzio. Roberta, che nelle settimane successive alla fine del dating era finita al centro di un dibattito a causa di Andrea Foriglio, il corteggiatore di Nicole Santinelli di cui non aveva nascosto l’interesse, decide di fare chiarezza.

##Il tira e molla con Andrea Foriglio

Andrea Foriglio aveva risposto alle avances di Roberta dicendo che se avesse voluto instaurare una relazione, l’avrebbe già fatto. Di fronte a queste parole, Roberta aveva risposto: “Andrea? Ad oggi non lo cercherei sicuramente perché la possibilità di uscire insieme gliel’ho data, e lui non l’ha colta. Se dovesse cercarmi però una chance gliela potrei dare, perché a me piacciono gli uomini che ti lasciano sul filo del rasoio, in generale mi piace rischiare.”

##Le polemiche e il ritiro dai social

In seguito era scoppiata una polemica riguardante il protagonista di Temptation Island, Manuel, con insinuazioni dirette a Roberta. Ecco allora che la dama decide di intervenire per mettere fine all’ennesima polemica social e spiega il suo periodo di difficoltà: “Buongiorno come state? Io sempre uguale, è inutile che me lo chiedete. Questo per me è un periodo di alti e bassi, molti bassi, a tratti bassissimi e quindi così mi sono lasciata andare ad un commento verso una persona. Da lì si è scatenato l’inferno, come al solito.”

##Il ritorno di Roberta Di Padua sui social

Dopo una lunga assenza, Roberta è tornata sui social, raccontando di un periodo difficile. “In ricarica. Queste ultime settimane sono state pesanti, molto. La stanchezza di un anno intenso tra la scuola, il lavoro, la casa e tanto altro. Un mese fa Ale si è rotto il polso, questo ha complicato e rallentato il nostro ritmo. Da lunedì sarò più presente… ma ultimamente è stato davvero difficile da sola. Grazie per il vostro amore. Pensavo di essere tosta invece no.” Un messaggio sincero, che svela i motivi del suo allontanamento dai social e preannuncia un suo prossimo ritorno.