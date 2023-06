Roberta Di Padua interviene sulla separazione di Nicole e Carlo Alberto - Controcopertina

La separazione tra Nicole Santinelli e Carlo Alberto Mancini dopo la scelta a Uomini e Donne continua a far parlare di sé. In queste ultime ore, è stata Roberta Di Padua, una delle dame del programma, a esprimere la sua opinione sulla vicenda. Dopo aver ricevuto numerosi messaggi dai suoi follower, ha deciso di condividere le sue riflessioni tramite Instagram stories.

La risposta di Roberta Di Padua a Nicole Santinelli

Nicole Santinelli aveva spiegato le ragioni del termine della sua relazione con Carlo Alberto, affermando che vedevano l’amore in modo diverso e che non voleva continuare una storia senza futuro. Roberta Di Padua ha preso posizione sul tema, sottolineando il suo punto di vista sul percorso di Nicole come tronista: “Ho riconosciuto subito quando qualcosa non andava, perché ho avuto esperienze negative nella mia vita. Non è stata una novità per me, era solo questione di tempo”. Ha anche affermato di aver sempre affrontato i suoi errori e di non essersi nascosta dietro a scuse o a opinioni altrui.

La polemica su Nicole Santinelli e l’intervento di Roberta Di Padua

Un’altra polemica su Nicole Santinelli è stata sollevata dall’influencer Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione riguardante il comportamento di Nicole in discoteca dopo la rottura con l’ex corteggiatore. Roberta Di Padua ha ringraziato i suoi sostenitori per i messaggi ricevuti e ha ribadito di avere avuto ragione riguardo a Nicole sin dall’inizio. Ha anche insinuato che la decisione di Nicole potrebbe essere stata influenzata da apparizioni televisive, copertine e gossip recenti.

Roberta Di Padua ha scelto di rompere il silenzio e condividere il suo punto di vista sulla separazione di Nicole e Carlo Alberto. Ha sottolineato la sua capacità di riconoscere quando qualcosa non va e ha affermato di aver sempre affrontato i suoi errori senza nascondersi. La sua opinione è stata influente per molti dei suoi follower, che le hanno confermato di aver sempre avuto ragione. La polemica su Nicole Santinelli continua a suscitare interesse, e Roberta Di Padua ha deciso di dire la sua sui social.