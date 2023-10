Roberta Ragusa: Le Rivelazioni Inaspettate della Figlia Alessia

La Scomparsa di Roberta Ragusa: Un Mistero Ancora Vivo

La scomparsa di Roberta Ragusa, avvenuta nella notte del 2012, continua a far parlare di sé. L’ultima immagine che abbiamo di lei è quella di una donna in pigiama, camminante lungo una strada deserta. Da quel momento, solo silenzio. Il marito, Antonio Logli, è attualmente in carcere con l’accusa di omicidio. Ma Alessia Logli, figlia della coppia, non accetta questa verità e decide di raccontare la sua versione dei fatti, molto diversa da quella degli investigatori.

Alessia e la Nuova Vita del Padre

Oggi Alessia vive con la compagna del padre e ha dichiarato: “Sono felice che si sposino, se mio babbo è felice io sono felice per lui. Inizialmente non è stato facile accettare la cosa ma mi è stata vicina e avevo bisogno di una figura femminile: mancando mamma, ha cercato di aiutarmi come meglio poteva a crescere. Adesso le voglio bene”.

La Speranza di Alessia: Roberta Ragusa è Ancora Viva

Nonostante le accuse al padre, Alessia crede fermamente nell’innocenza di Antonio e nutre la speranza che Roberta sia ancora viva: “Credo ancora all’innocenza di mio padre, credo sia stato un errore. Finché non avrò la prova concreta del fatto che lei è morta crederò sempre nel mio cuore che lei è viva e che possa tornare un giorno da me. Ho un carattere forte. Ho avuto mille pensieri, se sapessi cosa è successo sarei già da mia madre. Ero molto legata a lei e spero sia ancora viva”.

Alessia, diventata una bellissima ragazza e finalista al concorso Miss Grand Prix, continua a sperare nonostante l’assenza di notizie sulla madre. E così, mentre la vita va avanti, il mistero persiste: che fine ha fatto Roberta Ragusa, questa splendida donna dagli occhi azzurro cielo?