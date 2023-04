Roberto Cenci chi è l’ex marito di Rossella Brescia? Età, lavoro e figli

Roberto Cenci è stato sposato con Rossella Brescia dal 2000 al 2004, prima di separarsi. Cenci è un regista rinomato ed apprezzato che lavora dietro le quinte di molti programmi famosi come Buona Domenica, Ciao Darwin, Amici e Ti Lascio Una Canzone, sia su Rai che su Mediaset.

Prima del matrimonio con Rossella, Roberto ha avuto due figli con una donna di nome Paola, non coinvolta nel mondo dello spettacolo. Da questa relazione sono nate Francesca e Valentina. Dopo il divorzio da Rossella, Cenci ha avuto una relazione con Edelfa Chiara Masciotta, dalla quale è nato Andrea. La fine del loro matrimonio è stata resa nota attraverso un comunicato stampa congiunto.

Attualmente, Rossella Brescia è sentimentalmente legata al coreografo Luciano Cannito, con cui condivide un amore durato 10 anni. Nonostante il desiderio di avere un figlio, la coppia non è riuscita a realizzare questo sogno. Rossella ha affermato che una donna può essere felice anche senza figli.

Rossella Brescia è un’attrice, ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica italiana. Diplomatasi all’Accademia nazionale di danza di Roma nel 1994, debutta in televisione nello stesso anno con il programma “Tutti a casa”, diretto da Pippo Baudo. Successivamente, partecipa a diverse trasmissioni, come “Cuori e denari” e “Un disco per l’estate” su Canale 5. Nel 1997 diventa prima ballerina in “Domenica In” per tre stagioni consecutive.

Dopo l’esperienza in “Saranno famosi” all’inizio degli anni 2000, conduce “Colorado Café” insieme a numerosi volti noti dello spettacolo, tra cui Diego Abbatantuono, Nino Frassica e Nicola Savino.

In seguito, Rossella entra a far parte del Bagaglino come primadonna insieme ad Aida Yespica e Nina Moric.

La coppia appare felice nonostante non abbia avuto figli, probabilmente anche a causa dell’endometriosi, una patologia di cui soffre l’attrice.