Una Fine Tragica

Una storia sconvolgente si è verificata a San Felice a Cancello, nel Casertano, sabato pomeriggio, quando Roberto Laboriosi, un uomo di 31 anni, è stato accoltellato e ucciso dal proprio padre a seguito di una lite. L’episodio ha lasciato tutti attoniti, in particolare la madre di Roberto, che ha assistito impotente alla tragedia.

L’Episodio Scioccante

L’incidente fatale ha avuto luogo nel cortile di casa, sotto gli occhi impietriti della madre. La discussione tra il figlio e il padre è iniziata animatamente all’interno della loro abitazione per poi trasferirsi all’esterno. Qui, il padre ha sferrato più colpi con un’arma da taglio al figlio, tra cui uno fatale che ha colpito la clavicola di Roberto, causando una grave perdita di sangue. Il giovane è stato trovato senza vita nel cortile di casa, dissanguato.

La Confessione Scioccante

Quando i carabinieri di Maddaloni sono arrivati sulla scena del crimine, hanno fatto una scoperta sconvolgente. Il padre di Roberto, visibilmente sconvolto e in lacrime, si è immediatamente costituito come l’autore dell’omicidio. Tuttavia, ha ripetutamente affermato di non aver voluto la morte del figlio. Nel frattempo, la madre di Roberto era in uno stato di shock evidente, incapace di reagire a quanto stava accadendo.





La Vita Spezzata di Roberto Laboriosi

Roberto Laboriosi, 31 anni, era un uomo con una passione per la boxe e il motociclismo. Aveva un sogno nel cassetto: aprire una palestra. La notizia della sua tragica morte ha scosso profondamente gli amici e la sua compagna, che sui social media ha condiviso un commovente addio: “Vola più in alto che puoi Angelo mio… mi hai distrutta… ti amerò per sempre.”

In questa tragedia, una famiglia è stata devastata, e una vita giovane e promettente è stata spezzata in modo tragico. Gli interrogativi sulla dinamica di questa lite e sulle circostanze che l’hanno scatenata rimangono aperti, mentre una comunità cerca di affrontare il dolore e il lutto per la perdita di Roberto Laboriosi.