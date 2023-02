Rocco Casalino chi è il compagno? «Sono fidanzato da 7 anni»

Sappiamo tutti che Rocco Casalino è apertamente gay, ma cosa sappiamo veramente di lui? Attualmente è legato al cubano Jose Carlos Alvarez, ma cos’altro sappiamo di lui?

Rocco ha avuto una vita difficile: è nato in Germania da genitori immigrati italiani e il padre, alcolizzato, era violento con la madre. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in Italia, precisamente a Ceglie Messapica in Puglia. Si è diplomato come tecnico commerciale con il massimo dei voti e ha poi proseguito gli studi a Bologna, laureandosi prima in ingegneria elettronica e poi specializzandosi in ingegneria gestionale.

Chi è il partner di Rocco Casalino?

Rocco Casalino si è raccontato in una vecchia intervista a Verissimo di Silvia Toffanin. Nello studio della conduttrice ha parlato del suo compagno Jose Carlos Alvarez. Ecco cosa ha rivelato: Casalino ha detto che Alvarez è l’amore della sua vita e che farebbe qualsiasi cosa per lui. Ha anche detto che Alvarez è un grande padre e che è grato di averlo nella sua vita.

Io e José stiamo insieme da sette anni. Abbiamo i nostri alti e bassi, come ogni coppia normale. Ho scritto il libro a luglio, in un momento di crisi della nostra relazione, quindi non sono stata molto gentile con lui. In realtà, è una persona molto importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi è molto vicino, ed è nei momenti difficili che si vede davvero chi ti ama.

Il libro a cui Rocco Casalino fa riferimento, Il portavoce, è scritto in modo autobiografico. Al suo interno, il braccio destro di Giuseppe Conte rivela che sarebbe pronto a prendere una pillola magica se questa gli garantisse di diventare eterosessuale. A questo proposito, però, chiarisce:

Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma sono omosessuale e ne sono felice. La cosa della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere una storia perfetta. La cosa della pillola l’ho detta quando io e José stavamo attraversando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più.

Nonostante Rocco Casalino sia sposato con Josè, sul suo profilo Instagram non compaiono foto di loro due insieme. Indipendentemente dalla fama, il portavoce di Giuseppe Conte preferisce tenere la sua vita privata lontana da quella politica.

Le parole sul Grande Fratello

Sono orgoglioso della mia scalata al successo. La mia famiglia ha fatto di tutto per aiutarmi a studiare e la mia scelta di partecipare al Grande Fratello è stata dettata dalla possibilità di guadagnare di più. Ecco le mie parole in merito:

Mi sono laureata e la mia famiglia non aveva più risparmi. Mia madre si era indebitata per oltre 10.000 euro per farmi studiare. Pertanto, ho visto il reality show “Grande Fratello” come un’opportunità per guadagnare un po’ di soldi e pagare il debito di mia madre. Mi dispiace che un certo mondo intellettuale e snob mi discrimini con pregiudizio per quello che ho fatto 20 anni fa.