Rocco Casalino come Rocco Siffredi a Belve: “Da gay sono stato con oltre cento donne”

Rocco Casalino ha parlato oggi con Francesca Fagnani di tutto, dalla sua relazione con Giuseppe Conte alla sua omosessualità. Ha raccontato dei molti problemi che ha avuto nell’accettarla fino all’età di 35 anni.

Rocco Casalino ha rilasciato oggi un’intervista a Belve in cui ha parlato della sua vita politica e privata. Il responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle ed ex concorrente del Grande Fratello è l’ospite politico e Francesca Fagnani gli ha rivolto domande pungenti. Le sue risposte sono già diventate virali sui social network grazie alle prime anticipazioni diffuse dalla Rai.

Rocco Casalino oggi su Belve, i suoi esordi con Rifondazione Comunista

Rocco Casalino è un uomo dalle molte passioni. Oggi, su Belve, racconta i suoi inizi con Rifondazione Comunista. Parla della sua passione per la politica e del suo impegno per fare la differenza nel mondo.

Rocco Casalino oggi ha confessato a Francesca Fagnani durante l’intervista di essere stato un uomo di sinistra prima di abbracciare la causa grillina. “Votavo Rifondazione Comunista per intenderci”, ha spiegato. “Ero vicino a Fausto Bertinotti, poi ai Ds e dieci anni dopo sono diventato grillino”. Ha poi parlato del suo rapporto con Giuseppe Conte, dicendo: “Quanto mi deve? Una parte della mia vanità direbbe che ci sono dietro io, ma non è così. Penso che tutti abbiano delle capacità e la mia è quella di valorizzare le caratteristiche di una persona. Certo, nella prima fase l’ho aiutato a esprimersi con una comunicazione più facile, a far trasparire il lato umano, ma il merito è tutto suo”.

Non mi candido per “colpa” di Conte.

Molti erano certi che dopo averlo visto camminare al fianco di Giuseppe Conte nel suo momento più difficile, quello della pandemia, Rocco Casalino sarebbe stato premiato con una candidatura in politica e invece sembra essere scomparso dai radar della politica.

Tuttavia, Casalino ribadisce di non essere stato abbandonato da Conte, rivelando di aver scelto di non candidarsi per non ostacolare il movimento. Esprime rammarico per questa scelta, ma afferma che si candiderebbe se gli venisse data un’altra possibilità in futuro.

La lotta per accettare l’omosessualità è reale e molte donne si sforzano di essere etero. Non è facile, ma ne vale la pena.

Le prime difficoltà nella conversazione per Rocco Casalino emergono quando si passa alla sua vita privata, a partire dal rapporto con il padre. Suo padre era molto virile e dominante, e Rocco non gli somigliava. Questo era un problema per il padre, che cercava di scoprire se Rocco fosse omosessuale. Rocco non ci cascava perché sapeva che se lo avesse ammesso sarebbe stato peggio. Era sicuro che avrebbe avuto una vita impossibile. A causa di questa situazione, la consapevolezza di Rocco della propria omosessualità è arrivata molto tardi. Ha fatto molta fatica ad accettarsi. Una situazione molto difficile a livello familiare lo spinse a fare di tutto per reprimere la sua essenza. Aveva una fidanzata con cui faceva sesso regolarmente e si convinse di essere bisessuale e di poter gestire una vita da eterosessuale. Desiderava anche una vita familiare e dei figli. Ha insistito con tutte le sue forze per essere etero e ha fatto sesso con centinaia di donne. Alla fine, però, ha chiuso liberandosi davanti a Francesca Fagnani.

Non posso credere che non sia ancora stato fatto un film sulla sua vita!

“Sono davvero appassionato del film che è stato tratto dal mio libro”, ha dichiarato Rocco Casalino nell’intervista rilasciata oggi a Belve. “Era partito benissimo, con un regista e una casa di produzione molto importanti che volevano lavorare con me. Ma poi ho detto una cosa stupida e tutti si sono offesi e hanno smesso di parlarmi”.

La gaffe su Baudelaire

Rocco Casalino ha commesso un errore quando gli è stato chiesto dei suoi gusti letterari. Ha detto che gli piacevano Dostoevskij, Goethe, Pirandello, Moravia e Baudelaire, ma quando è stato incalzato da Francesca Fagnani, ha esitato e poi ha detto di non ricordare nemmeno il messaggio del libro. La conduttrice ha riso e ha detto che Rocco avrebbe dovuto lasciar perdere.