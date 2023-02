Rocco Tanica contro la Ferragni: “Il corpo non merita odio, ma io non vado in giro con la minc**a di fuori”

Rocco Tanica sfotte la Ferragni: “Il corpo non merita odio, ma io non vado in giro con la minc**a di fuori”

Rocco Tanica disprezza la Ferragni con sdegno: “Il corpo va celebrato, non disprezzato: non ho intenzione di ostentare il mio corpo per tutti!”. L’esilarante comico e il talentuoso autore televisivo si sono espressi su Twitter per esprimere il loro sardonico pensiero sul monologo di Chiara Ferragni! Chiara Ferragni ha fatto una dichiarazione forte sul palco dell’Ariston a Sanremo, indossando un abito raffigurante un corpo femminile nudo e pronunciando un monologo ispiratore sul rispetto del proprio corpo. Mentre alcuni hanno applaudito le sue parole e il suo coraggio, altri l’hanno presa come uno scherzo, come il comico Rocco Tanica, che ha twittato con sarcasmo sull’argomento. Io, invece, credo fermamente che il corpo non debba mai essere fonte di odio o di vergogna, e applaudo Chiara per aver difeso ciò in cui crede!