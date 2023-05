Rocío Muñoz Morales svela la delusione: "Un progetto saltato con Massimo Ranieri a causa della pandemia" - Controcopertina

Oggi in prima serata su Rai1, il talentuoso cantante napoletano Massimo Ranieri presenterà il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo”. Durante queste due puntate, gli spettatori saranno intrattenuti da ospiti di rilievo, musica e interessanti aneddoti raccontati dallo stesso Ranieri senza alcuna censura. Tra gli ospiti speciali che condivideranno il palco con il cantante, c’è Rocío Muñoz Morales, conosciuta per il suo successo nella serie televisiva “Un passo dal cielo 7”, dove ha interpretato il personaggio di Eva. In un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, Rocío ha svelato una delusione legata a un progetto cinematografico che aveva in comune con Massimo Ranieri.

Rocío Muñoz Morales: “Io e Massimo avevamo un film da girare, ma la pandemia ha cambiato tutto”

Rocío Muñoz Morales, con voce sincera, ha condiviso con il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni i dettagli di un progetto cinematografico che aveva in programma di realizzare insieme a Massimo Ranieri. L’attrice ha raccontato:

“Io e Massimo ci conoscevamo già. Avevamo pianificato di girare un film insieme. Ricordo ancora la foto scattata durante la prova dei costumi, era il 5 marzo 2020. Purtroppo, poco dopo tutto è stato bloccato a causa della pandemia”.

La crisi sanitaria globale ha interrotto i piani dell’attrice spagnola e del cantante italiano, lasciando un’opportunità di collaborazione in sospeso. Tuttavia, nel frattempo, è nata una bella amicizia tra Rocío e Massimo, che hanno atteso con pazienza l’occasione di ritrovarsi. E ora, finalmente, potranno condividere il palco di Rai1 in prima serata. Il nuovo show “Tutti i sogni ancora in volo” promette di regalare emozioni e spensieratezza.

Rocío a “Tutti i sogni ancora in volo”: “Porterò un tocco di spensieratezza”

Lavorare al fianco di un artista poliedrico come Massimo Ranieri è un privilegio che pochi possono vantare. Rocío Muñoz Morales è entusiasta di unirsi a lui nello show di Rai1 e ha dichiarato:

“Io e Massimo, che è un maestro, siamo un’insolita ma affiatata coppia, entrambi amiamo il palco e ci sentiamo vivi facendo questo lavoro. Nel programma, sarò la parte più spensierata, con un tocco di ironia e autoironia”.

Oltre a ballare, ci si chiede se Rocío avrà l’opportunità di esibirsi in duetto con Massimo Ranieri o con uno dei suoi ospiti. Le sorprese sono dietro l’angolo in questo spettacolo che promette di regalare momenti indimenticabili.

Il sogno di Rocío: “Lavorare in un progetto internazionale”

Nonostante i successi raggiunti, Rocío Muñoz Morales ha ancora dei sogni nel cassetto. Quando le è stato chiesto se ci fosse ancora qualcosa che desiderasse realizzare, l’attrice ha risposto al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni:

“Sì, mi piacerebbe molto lavorare in un progetto internazionale. Per quanto riguarda la mia vita personale, sogno di avere la mia famiglia spagnola qui in Italia con me”.

I fan di Rocío possono anche chiedersi se l’attrice tornerà a interpretare il personaggio di Eva Fernandez nella serie “Un passo dal cielo 8”. Non resta che sintonizzarsi questa sera, intorno alle 21:30, su Rai1 per la prima puntata di “Tutti i sogni ancora in volo” e scoprire cosa riserverà questa emozionante serata.