Roma: dapprima l’aggressione brutale, successivamente prova ad abusarla poiché infertile

È spiacevole riportare un altro episodio di violenza contro una donna, una 24enne di origine ucraina, che è stata brutalmente picchiata dal suo compagno. Il suo corpo era così gravemente ferito che i medici che l’hanno visitata sono rimasti visibilmente scioccati.

Gli investigatori stanno attualmente ricostruendo i dettagli di questo sfortunato incidente. Si fa sempre più strada l’ipotesi che la vittima sia stata violentemente aggredita dal compagno a causa della sua incapacità di concepire un figlio.

È stata tragicamente uccisa a causa della sua incapacità di concepire.

Venerdì scorso, alcuni testimoni nella zona del Laurentino hanno osservato una donna di 24 anni, in Italia da quattro anni, che non riusciva a reggersi in piedi e manifestava sofferenza. Successivamente è intervenuto il personale medico del 118 che l’ha trasportata all’Ospedale Sant’Eugenio, come riportato da Repubblica.

Al momento della visita, i medici sono rimasti scioccati nel vedere il corpo della giovane donna ricoperto di lividi. Anche se i dettagli della situazione rimangono poco chiari, sembra che la violenza sia stata causata dalla frustrazione del compagno per la sua infertilità. La ragazza è stata portata in un centro di accoglienza, ma a Pasqua ha continuato a non sentirsi bene, tanto che è tornata in ospedale, dove è stato rivelato lo straziante racconto.

Le ipotesi

La donna di 24 anni non è riuscita ad avere figli e il suo partner ha reagito con violenza invece che con comprensione e simpatia. Nel tentativo di sfuggire a questa situazione, si è data all’alcol. Ha sperimentato non solo l’umiliazione, ma anche la paura.

La donna ha subito aggressioni fisiche, minacce di violenza con un coltello, tentativi di stupro e il taglio dei capelli. Di conseguenza, è stata lasciata in strada dolorante, con lividi visibili e un immenso trauma emotivo.

L’indagine degli investigatori

L’indagine sull’esperienza a lungo termine della giovane donna è in corso e i fatti non sono ancora stati confermati. Gli esperti stanno valutando le possibili ipotesi. Resta da vedere se la 24enne avrà la forza di presentare una denuncia ufficiale.