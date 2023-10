Romina Power crea scompiglio sui social: “Stiamo andando verso il baratro”

L’artista lancia un allarme inquietante

Romina Power ha recentemente scosso i social network con una dichiarazione choc. L’artista ha condiviso un’immagine che ha alimentato una teoria che la tiene sveglia la notte. Tuttavia, la sua affermazione ha diviso il web: alcuni hanno sostenuto la sua tesi, mentre altri l’hanno respinta, spesso ricorrendo all’ironia per esprimere il loro disaccordo.

Romina Power denuncia un pericolo imminente

Nonostante le critiche, Romina Power è fermamente convinta delle sue idee e ha deciso di esporle pubblicamente. Ha rivolto l’attenzione su un fenomeno che, secondo lei, potrebbe avere conseguenze catastrofiche per l’umanità. Vediamo insieme cosa ha scatenato la sua ira e perché teme che ciò possa portare alla scomparsa di molte persone.

“Un giorno ci ritroveremo stecchiti”: l’allarme di Romina Power

Romina Power ha lanciato una vera e propria protesta, utilizzando parole forti per denunciare quello che ritiene un pericolo proveniente dal cielo. Ha condiviso una foto di scie nel cielo, commentando: “E questo sarebbe il volo di un normale aereo di linea????”. Poco dopo, ha rilasciato un’affermazione ancora più preoccupante, suggerendo che potremmo persino perdere la vita.

L’ex moglie di Albano Carrisi ha aggiunto: “Un giorno ci ritroveremo stecchiti come insetti con il DDT*”. Secondo Romina, queste sarebbero le presunte scie chimiche che causano problemi alle persone. Chi condivide le sue idee ha commentato: “*È una vergogna, se lo fai notare ti prendono per pazza*”, “*Purtroppo si guardano soltanto gli interessi di pochi e poi a parole vogliono salvare il mondo, ma nei fatti non cambia mai nulla”.

D’altra parte, ci sono stati commenti di natura opposta: “Il pilota avrà bevuto un po’… Comunque non mi pare la scia di un normale aereo di linea”, “Sarà stato un aereo che aspettava per atterrare… ma voi non lo avete mai preso un aereo?! Le scie ci sono perché si crea la condensa quando fa freddo ad alta quota rispetto a sotto”. Secondo i teorici del complotto, le scie chimiche esisterebbero e si ritiene che, come riporta Wikipedia, “siano intenzionalmente aggiunti degli agenti chimici o biologici”.