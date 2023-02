Romina Power e Massimo Ranieri, spunta la confessione segreta di Al Bano: fan increduli

Alla vigilia del Festival di Sanremo, Al Bano ha fatto una rivelazione sorprendente su Romina Power e Massimo Ranieri, che nessuno aveva previsto.

Al Bano si prepara a partecipare al Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri, due collaboratori e colleghi di lunga data. Si preannuncia un’esperienza straordinaria per lui, che a pochi giorni dall’inizio dell’evento musicale ha scelto di condividere una storia esclusiva che riguarda il cantante napoletano e la sua ex compagna Romina Power.

In mezzo al discorso sul potenziale triangolo amoroso tra il cantante di Cellino San Marco, Power e Loredana Lecciso, Al Bano ha recentemente rivelato ulteriori dettagli in un’intervista a Nuovo.

Recentemente, Al Bano ha espresso la sua ammirazione per Massimo Ranieri e Romina Power in vista del Festival di Sanremo.

Al Bano e Massimo Ranieri hanno coltivato un’amicizia che dura da molti anni. In passato, però, c’è stata una certa rivalità tra i due. Lo ha rivelato di recente il cantante di Cellino San Marco, in un’intervista rilasciata prima dell’inizio del Festival – dove entrambi parteciperanno insieme a Gianni Morandi.

Il cantante pugliese ha ammesso di aver provato in passato una certa invidia nei confronti di Massimo Ranieri, quasi temendo che potesse “rubargli” Romina Power. Ma così non è stato, perché sappiamo tutti come è andata a finire la storia.

Al Bano e Massimo Ranieri sono stati entrambi figure rinomate della musica italiana, avendo entrambi partecipato a Canzonissima. Per questo motivo, c’era una sottile competizione tra di loro, come accade di solito in queste situazioni.

Al Banno ha commentato che, purtroppo, questo tipo di situazioni non sono rare nel mondo dello spettacolo.

Ha poi precisato che tra lui e Massimo Ranieri non c’era alcun astio e che si sono sempre stimati a vicenda: “Al massimo poteva esserci la sana competizione che c’è tra atleti….”. Non sorprende, quindi, che si esibiranno insieme al Festival di Sanremo, accanto all’amico Gianni Morandi. Questo dimostra che negli anni hanno sviluppato un forte legame di amicizia e collaborazione.