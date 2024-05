Film e programmi in TV che puoi vedere stasera, venerdì 10 maggio 2024

Se stai cercando il divertimento perfetto per il tuo venerdì sera, sei nel posto giusto. Nel nostro articolo odierno ti proporrò un completo elenco delle trasmissioni televisive e film che ci terranno compagnia stasera. Dalle serie TV avvincenti ai film drammatici, c’è una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutte le preferenze. Ecco le principali opzioni TV venerdì 10 maggio 2024.





Rai 1 – Cacciatore di Talenti

Sulle frequenze di Rai 1 va in onda Cacciatore di Talenti, uno show dove cinque personaggi noti sfidano il loro intuito selezionando e scommettendo su nuovi talenti. Assieme a tre giudici noti, le performace dei dodici concorrenti vengono valutate in ogni episodio.

Rai 2 – Quella Donna si è la Donna Giusta

In programmazione su Rai 2 è in onda il film Quella Donna si è la Donna Giusta. Il film racconta di Andrea, un uomo che vive una realtà alternativa ogni giorno, andando da uno scapolo incallito a una rockstar di successo, il tutto segnato dall’assenza di Laura.

Rai 3 – Dà la Parola a loro

Su Rai 3, si decide di passare la serata con il film Dà la Parola a loro. La trama ruota intorno ad Alice Hughes, una scrittrice vincitrice del premio Pulitzer che intraprende un viaggio in nave per un riconoscimento letterario in Inghilterra accompagnata dalle sue migliori amiche e nipote.

Rete 4 – Il Quarto Livello

Su Rete 4, il format del programma Il Quarto Livello vede Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero in studio per raccontare i casi di cronaca più rilevanti.

Canale 5 – Fertile Soil

La quarta e ultima stagione di Fertile Soil è trasmessa su Canale 5, mantenendo alta l’attenzione del pubblico sugli sviluppi nella serie.

Italia 1 – Il Geniocchio e la Diva

Italian 1 presenta la spassosa configurazione di Il Genioocchio e la Diva che esplora con umorismo il contrasto tra “geniacci” e “dive”.

LA7 – Live Propaganda

Su LA7, Diego Bianchi, conosciuto come Zoro, prende la linea riflettori con il programma Live Propaganda.

TV8 – Chef Master d’Italia

Saliti a bordo con la dodicesima stagione di Chef Master d’Italia su TV8. Un diversificato trio di giudici sta per presentare la nuova Masterclass nel popolare show di cucina alla ricerca del prossimo chef dilettante del Paese.

NOVE – The Crozza Brothers

NOVE presenta Maurizio Crozza che conduce The Crozza Brothers, uno spettacolo che combina satire e argomenti di attualità.