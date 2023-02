Chi è Al Bano: Età, Carriera, Patrimonio, Addio a Romina Power e Storia con Loredana Lecciso

Albano Carrisi, comunemente noto come Al Bano, si esibirà stasera in televisione al fianco di Gianni Morandi e Massimo Ranieri a Sanremo 2023. L’ottantenne cantautore italiano, nato da una famiglia di agricoltori di Cellino San Marco, in Puglia, torna sul palco dell’Ariston come ospite. Fin da piccolo Carrisi ha manifestato la sua passione per la musica, suonando la chitarra con il padre nei campi. A soli 12 anni ha composto la sua prima canzone inedita dal titolo Addio Sicilia. La vita di Carrisi è sempre stata sotto i riflettori, dalla sua passata amicizia con Putin ai suoi numerosi amori.

Al Bano: carriera

Nel 1968, Pippo Baudo debutta nella kermesse canora italiana, classificandosi al nono posto. L’anno successivo raggiunge il successo con Acqua di mare, un duetto con la moglie Romina Power. Nel 1984 vince il Festival di Sanremo con Ci sarà. Gli anni Ottanta segnano l’apice del successo di Al Bano, con successi come Libertà nel 1987, Nostalgia canaglia e Cara terra mia. Nel 1991 torna al Festival di Sanremo con Oggi sposi.

Vita privata

Nel 1970 Al Bano sposa Romina Power, conosciuta sul set del film Il Sole, figlia dell’attore Tyron Power. Nonostante la disapprovazione delle rispettive famiglie d’origine, la coppia si è sposata.

Il matrimonio con Romina Power

Albano Carrisi e Romina Power hanno avuto quattro figli, Ylenia, Yari Marco, Cristél e Romina Jr. Ylenia, la primogenita della coppia, è stata al centro di uno degli scandali più chiacchierati della storia quando è scomparsa nel 1994. In seguito a questo evento, la coppia decise di separarsi nel 1999. Il successo di Al Bano è noto in tutto il mondo, avendo ottenuto 26 dischi d’oro e 8 di platino. Cosa ha causato la fine del matrimonio? Secondo il cantautore, tutto è iniziato con la scomparsa di Ylenia, un evento che non sono mai riusciti a superare, e con la decisione di Romina di trasferirsi per un periodo negli Stati Uniti. È stato a questo punto che la relazione si è conclusa. “Pensavo che il nostro amore sarebbe durato e che la crisi sarebbe passata. Tuttavia, la crisi ha avuto il suo peso. Sono stata costretta ad accettare la realtà”.

Il rapporto con Loredana Lecciso

Il cantautore e l’ex moglie sono nonni orgogliosi di tre figli, l’ultimo dei quali nato nel settembre 2021. Nel 2001, il cantautore e Loredana Lecciso hanno iniziato la loro relazione, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Albano Junior, comunemente conosciuto come Bido. Nonostante le difficoltà, la coppia è riuscita a mantenere la propria relazione facendo un passo indietro rispetto ai riflettori che li hanno sovraesposti per anni.

La malattia

Il 9 dicembre 2016, Al Bano ha avuto un infarto mentre si esibiva sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per un concerto di Natale. È stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito, dove è stato operato la sera stessa. Il 20 marzo 2017 è stato ricoverato all’Ospedale di Lecce a causa di una lieve ischemia cerebrale.

Il patrimonio

Si presume che il patrimonio di Al Bano sia estremamente elevato a causa dell’immenso successo e del talento della sua carriera. Le sue canzoni sono ancora molto popolari e suonate in tutto il mondo, consolidando la sua fama sia in Italia che all’estero.