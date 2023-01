Romina Power, un commovente addio lascia un dolore profondo nell’anima: ‘Riposa in pace’.

La famiglia Carrisi è da anni sulla bocca di tutti in Italia e all’estero. Albano e Romina Power hanno avuto un percorso difficile e il recente post su Instagram del cantante è straziante. Romina Power, la cantautrice americana nata nel 1951, ha avuto un momento che le ha cambiato la vita quando si è trasferita in Italia e ha incontrato l’appassionato cantautore italiano Albano, nato nel ’43. I due si sono subito innamorati. I due si innamorarono immediatamente e si sposarono nel 1970. Immediatamente sono diventati uno dei duo più amati d’Italia e il loro sodalizio musicale è diventato un’icona del Paese.

L’Italia ha gioito quando l’amata coppia si è riunita sul palco dopo anni di lontananza musicale e professionale. Sono famosi per i loro classici successi “Felicità” e “Nostalgia Canaglia”, che hanno riscosso un enorme successo anche all’estero. La coppia ha effettuato numerose tournée e continua a portare gioia al pubblico di tutto il mondo.

Albano e Romina hanno avuto quattro figli: Ylenia, Romina, Cristel e Yari. Tuttavia, la loro famiglia è stata colpita da una tragedia devastante: la loro amata figlia Ylenia, nata nel 1970, è misteriosamente scomparsa senza lasciare traccia a New Orleans nel 1993. Nonostante gli sforzi, la famiglia non ha più avuto sue notizie e nello stesso anno Romina e suo marito si sono imbarcati in una missione per ritrovarla, ma senza successo.

La notizia della scomparsa di Ylenia ha fatto nascere il sospetto che il colpevole sia un uomo anziano della zona con cui aveva stretto amicizia e con cui risiedeva in un hotel.

La tristezza di Romina

La famiglia Carrisi e i critici sono rimasti assolutamente sconvolti dalla notizia della presunta morte di Ylenia. Le notizie hanno indicato che il suo corpo è stato ritrovato annegato a New Orleans. Da allora, Romina non riesce a darsi pace e continua a postare foto della figlia su Instagram.

Con il cuore pesante, Romina ha condiviso poco fa una storia devastante sulla scomparsa di una figura amata che teneva in grande considerazione. Ha condiviso un video come tributo per ricordarlo e gli ha dato l’ultimo saluto.

Il triste post di Romina Power

Romina Power ha tristemente annunciato la notizia straziante della perdita dell’amato chitarrista e cantautore americano David Crosby, scomparso il 18 gennaio. Era un idolo per molti, compresa Romina, che ha condiviso un video time-lapse con foto di lui dal 1941 al 2023 in onore della sua eredità.

Con il cuore pesante, salutiamo David Crosby, nato nel 1941 a Los Angeles e lì vissuto fino alla sua scomparsa. Romina ha scritto un sentito tributo, “RIP David Crosby” e, nella descrizione del video, “Thank you for all the music”, per esprimere la nostra immensa gratitudine per l’incredibile musica che ci ha regalato.