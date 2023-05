Rosanna Banfi e Walter Zagaria: Il motivo dei cognomi diversi dei figli di Lino Banfi - Controcopertina

Lino Banfi, icona della comicità italiana e famoso attore di origini pugliesi, ha condiviso la sua vita per ben 60 anni con la moglie Lucia, scomparsa lo scorso febbraio. Durante il loro matrimonio, Lino e Lucia hanno avuto due figli: Rosanna e Walter. Mentre tutti conosciamo bene la carriera di Lino Banfi, uno dei volti più noti del cinema italiano e protagonista di successi televisivi come “Un medico in famiglia”, conosciamo veramente poco riguardo alla sua vita privata e ai suoi figli. In particolare, ci siamo mai chiesti perché Rosanna Banfi e Walter Zagaria abbiano cognomi diversi?

Cerchiamo di rispondere a questa domanda.

La diversità di cognomi tra i figli di Lino Banfi spesso sorprende molte persone. La primogenita, Rosanna Banfi, porta il cognome del padre, mentre il figlio, Walter Zagaria, utilizza il cognome vero del padre, ossia il suo nome di nascita, Pasquale Zagaria. Rosanna ha scelto di mantenere il cognome d’arte del padre come omaggio alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Ma chi è Rosanna Banfi? Nata nel 1963, è sposata con Fabio Leoni, un noto sceneggiatore. Seguendo le orme del padre, Rosanna ha intrapreso la carriera di attrice fin da giovane, studiando recitazione presso varie accademie a Roma. Ha fatto il suo debutto nel cinema come assistente costumista nel celebre film “Vai avanti tu che mi vien da ridere” e successivamente ha ottenuto ruoli da attrice negli anni ’80. Ha anche recitato accanto a suo padre nella serie televisiva “Un medico in famiglia” e ha partecipato a trasmissioni televisive come “Il cantante mascherato” e “Ballando con le Stelle”. Rosanna Banfi è una donna talentuosa e determinata che ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo.

Walter Zagaria, il secondo figlio di Lino Banfi e Lucia, ha invece scelto di non seguire una carriera cinematografica. L’eccezione è rappresentata da una sua partecipazione nel film “I sogni nel mirino”. Walter è una persona molto riservata riguardo alla sua vita privata. Sappiamo che vive a Roma e gestisce il ristorante di famiglia, chiamato “L’orecchietteria Banfi”.

In conclusione, i figli di Lino Banfi, Rosanna Banfi e Walter Zagaria, hanno scelto strade diverse nella vita. Mentre Rosanna ha deciso di seguire le orme del padre nel mondo dello spettacolo, Walter ha preferito dedicarsi ad altre attività. Nonostante abbiano cognomi diversi, entrambi portano con orgoglio l’eredità di una famiglia leggendaria nel panorama dell’intrattenimento italiano.