Rosanna Lambertucci, chi è il marito Mario Di Cosmo? Età, lavoro e figli

L’emozione dei nuovi sposi, Rosanna Lambertucci e Mario Di Cosmo, è rimasta impressa in una foto all’uscita dal Santuario Madonna della Sorresca a Sabaudia, dove la coppia ha scambiato voti e anelli. La conduttrice, 77enne, ha condiviso un’immagine sulle piattaforme social, esprimendo gioia e gratitudine per questo importante passo.

Chi è Mario Di Cosmo?

Mario Di Cosmo, imprenditore e ex assistente parlamentare, è diventato noto soprattutto per la sua relazione con la celebre conduttrice televisiva. Lambertucci aveva parlato del compagno e del loro legame, soffermandosi sulla differenza d’età e sul legame speciale che li unisce.

Nell’intervista, Lambertucci aveva condiviso la sua iniziale preoccupazione sulla differenza d’età, rivelando la meraviglia per la personalità di Di Cosmo, descritto come “un gigante buono” e evidenziando la passione che li lega. La scintilla dell’amore si è trasformata, col tempo, in un sentimento profondo, improntato su tenerezza e solidarietà, elementi chiave per la loro relazione.





Il Sostegno del Fratello Alberto e le Sfide Passate

La decisione di sposarsi è stata influenzata dal fratello di Lambertucci, Alberto, scomparso tragicamente poco tempo prima: “Mi ha detto: Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene”. Questo amore segna una nuova fase nella vita della conduttrice, dopo aver affrontato la dolorosa perdita del marito Alberto Amodei, padre della figlia Angelica, scomparso nel 2014 a causa di un tumore.

Il legame di Rosanna Lambertucci con Mario Di Cosmo rappresenta un nuovo inizio, segnato da amore, complicità e la forza di affrontare le sfide della vita insieme.