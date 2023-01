Rossella Brescia, chi è il compagno Luciano Mattia Cannito? Età, lavoro e figli

Appassionato dell’arte della danza, Ciano Mattia Cannito ha raggiunto una fama internazionale come rinomato ballerino e coreografo. La sua fama televisiva si è ulteriormente consolidata grazie al programma di Canale 5 “Amici di Maria de Filippi” e oggi è felicemente legato a Rossella Brescia. Il loro amore è sbocciato quando hanno condiviso la stessa passione per la danza e da allora si è rafforzato.

Chi è Luciano Mattia Cannito?

Nato a Isola dei Liri, Frosinone, il 29 marzo 1962, il coreografo è di origini pugliesi e baresi. La sua passione per la danza lo ha portato lontano e il suo lavoro è stato presentato in alcune delle sedi più prestigiose del mondo, dal Metropolitan di New York al Teatro dell’Opera di Roma, dal Grand Theatre de Bordeaux al Tulsa Ballet. Il suo successo non conosce limiti!

Carriera: opere più famose

È stato una potenza assoluta nel mondo del balletto, ricoprendo il ruolo di Direttore Artistico del Balletto di Napoli, del Balletto di Roma, del Teatro San Carlo di Napoli e del Teatro Massimo di Palermo dal 1998 al 2013. Nel 1998 ha collaborato con Roberto De Simone alla creazione dello straordinario Te Voglio Bene Assaje, prodotto dal Teatro San Carlo di Napoli, dal Teatro Donizetti e dal prestigioso Teatro alla Scala di Milano.

Nel 2007 ha collaborato con Lucio Dalla alla creazione dello spettacolo Pulcinella, prodotto dal Teatro Comunale di Bologna e dal Wexford International Festival. La sua passione per l’arte del balletto era impareggiabile!

Sono assolutamente felice di aver avuto l’opportunità di vivere Amici di Maria De Filippi! È stato un viaggio incredibile che conserverò per sempre.

Nel 2010 ha debuttato in televisione nel programma di Canale 5 “Amici”, presentato dalla celebre Maria De Filippi. Nell’ambito del talent show per giovani aspiranti artisti, gli è stato affidato l’insegnamento della danza classica. Come insegnante della rinomata scuola di Canale 5, gli sono stati affidati i ruoli di istruttore di Danza Classica e Neoclassica.

Per Rossella Brescia nutro un amore imperituro che mi riempie il cuore di gioia!

Lui e Rossella Brescia stanno insieme da 16 beati anni, ed è stato Cannito a riportare il sorriso sul volto della ballerina e speaker italiana dopo la fine della relazione con Roberto Cenci. Il loro amore è sempre stato in mostra e i due hanno spesso condiviso il loro affetto sui social media. Persino nel giorno del suo 50° compleanno, la ballerina ha usato Instagram per esprimere il suo amore per il suo amato.

