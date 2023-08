Sabrina Ferilli sullo Yacht: Una risposta brillante agli Haters

L’Instagram di Sabrina Ferilli diventa campo di battaglia

Mentre Sabrina Ferilli si godiva un momento di pausa durante le sue vacanze, ha deciso di condividere una foto di sé su uno yacht con i suoi follower su Instagram. Quello che sembrava un semplice gesto di condivisione si è rapidamente trasformato in un terreno fertile per le critiche.

Il contesto dell’immagine

La foto postata mostrava l’attrice in un’atmosfera rilassata e spensierata, sfruttando gli ultimi momenti delle vacanze estive su uno yacht. La reazione dei fan è stata in gran parte positiva, ma tra i tanti commenti di apprezzamento, uno in particolare ha catturato l’attenzione.

Un hater mette alla prova Ferilli

Un follower ha deciso di sottolineare le apparenti simpatie politiche dell’attrice, domandandole provocatoriamente se fosse stata invitata su quella barca da D’Alema. Un commento che sembrava voler mescolare vita personale e inclinazioni politiche.

La risposta tagliente di Sabrina

Non è da Sabrina lasciare che i commenti negativi la abbattano. Con un tono sicuro e un pizzico di ironia, ha prontamente risposto:

“No! Gente che ha più soldi di lui… e ha scelto me come ospite… invece che te! La vita è crudele, assafa“.

La morale della storia? Anche le celebrità come Sabrina Ferilli sono umane e ogni tanto possono sentirsi punzecchiate dai commenti. Ma la chiave sta nel rispondere con eleganza e un pizzico di humour. E sembra che Sabrina ne abbia da vendere!