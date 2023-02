Samuel chi è il figlio di Giorgia

A poche ore dall’inizio della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo, condotta da Amdeus e Gianni Morandi, Giorgia è una forte concorrente per una potenziale vittoria quest’anno.

L’artista è tornata sul palco dell’Ariston, mettendo in mostra la sua voce iconica. L’esecuzione di “Parole dette Male” ha suscitato una risposta entusiasta da parte del pubblico in studio e di quello a casa, che l’ha votata e sostenuta per tutta la serata.

Il figlio di Giorgia, Samuel, ha recentemente espresso la sua gioia per il successo della madre nella competizione.

Non è ancora chiaro chi sia l’artista che ha catturato l’ammirazione del figlio della cantante. Scopriamo insieme chi è questo individuo e l’identità del giovane Samuel.

Samuel, lui è il figlio di Giorgia: per chi faranno il tifo a Sanremo 2023?

Samuele

Giorgia Todrani è unita in matrimonio con il noto ballerino e coreografo Emanuel Lo da diversi anni. Nel 2010 hanno messo al mondo il loro unico figlio, Samuel Lo Iacono, frutto del loro profondo affetto.

Recentemente, la cantante ha rivelato chi riceverà i voti del figlio. Sorprendentemente, non sarà lo stesso artista che aveva riportato con umorismo le parole di Samuel.

Il cantautore, che stasera sarà in gara nella serata finale di Sanremo, ha dichiarato il proprio sostegno a Lazza. Purtroppo non sono disponibili informazioni sulla loro vita privata.

Samuel e i due famosi personaggi tengono entrambi molto alla loro privacy, rendendo difficile trovare informazioni sulla loro famiglia o sulla loro vita privata. Per questo motivo non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli sul giovane, ma siamo certi che stasera Lazza avrà un ammiratore in più!