Sapete chi è Aurora Leone: età, fidanzato, lavoro, The Jackal e vita privata

Aurora Leone è una giovane comica campana che si è fatta conoscere grazie alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent, dove ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua simpatia.

La sua formazione artistica

Nata in Campania, Aurora Leone ha sempre avuto una grande passione per la recitazione e il teatro. Dopo aver completato gli studi al liceo scientifico, ha deciso di approfondire le sue conoscenze iscrivendosi alla facoltà di Lettere moderne presso l’Università Federico II di Napoli. Il suo vero battesimo nel mondo della recitazione è avvenuto al Teatro Civico 14 di Caserta, dove ha iniziato a farsi notare per il suo talento.

La svolta con Italia’s Got Talent

La grande popolarità è arrivata grazie alla sua partecipazione a Italia’s Got Talent, dove ha presentato un monologo intitolato “Quotidiana mente – una famiglia a pretesto”, che ha conquistato giudici e pubblico. Questa esperienza le ha permesso di aprire nuove porte nel mondo dell’intrattenimento.

La collaborazione con The Jackal

In seguito alla sua partecipazione al talent show, Aurora Leone è entrata a far parte del noto gruppo comico “The Jackal”, contribuendo alla scrittura e all’interpretazione di vari sketch comici pubblicati sul loro canale YouTube. Nel 2021 ha seguito e commentato i Campionati europei su Rai Play attraverso il programma “Europei a casa The Jackal” e ha partecipato alla serie televisiva “Generazione 65K”, prodotta da Netflix in associazione con Cattleya e The Jackal. Nel 2022 ha condotto “Stasera Sanremo?” su TikTok e ha partecipato al reality show “Pechino Express”.

Vita privata

Nonostante la sua crescente notorietà, Aurora Leone mantiene un profilo basso riguardo alla sua vita sentimentale. Sebbene siano circolate voci su possibili flirt con Lorenzo Tronconi e Gianluca Colucci, entrambe le relazioni sono state smentite, sottolineando la forte amicizia che lega Aurora a entrambi.