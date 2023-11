Sapete chi è Claudia Koll: età, marito, figli, conversione, malattia e cosa fa oggi

Claudia Koll: dalla ribalta al cammino spirituale

Claudia Koll, nata a Roma il 17 maggio 1965, ha iniziato la sua carriera nel mondo della recitazione dopo aver frequentato corsi di teatro. Il suo grande successo è arrivato nel 1992, quando è stata scelta da Tinto Brass come protagonista del film “Così fan tutte”. Da allora, Claudia ha continuato a lavorare in numerosi film e serie televisive, tra cui “Miracolo italiano” nel 1994.

Sul palco dell’Ariston e oltre

La versatilità e il talento di Claudia l’hanno portata anche sul palco dell’Ariston, dove ha co-condotto il Festival di Sanremo nel 1995 insieme a Pippo Baudo e Anna Falchi. Nel 1997, è stata la protagonista della serie televisiva “Linda e il brigadiere” su Rai 1, recitando al fianco di Nino Manfredi.

La conversione e il cambiamento di vita

Un momento di svolta nella vita di Claudia Koll è avvenuto nel 2000, quando ha attraversato la Porta Santa durante il Giubileo. Questa esperienza segnò l’inizio della sua conversione alla fede cattolica, che ha avuto un profondo impatto sulla sua vita. Le sue dichiarazioni testimoniano un cambiamento radicale, come se fosse stata liberata da un “male assoluto” che la opprimeva.





L’impegno nel sociale e il lavoro teatrale

Nonostante il cambiamento di rotta, Claudia non ha mai abbandonato la sua passione per la recitazione e ha continuato a lavorare nel teatro. Parallelamente, si è dedicata con fervore all’impegno sociale. Nel 2005 ha fondato la ONLUS “Le opere del Padre” per sostenere persone con difficoltà fisiche e psicologiche. In questo progetto ha trovato il supporto del padre, con cui aveva avuto un rapporto complicato in passato, dimostrando una profonda ricostruzione dei legami familiari.

Vita privata e maternità adottiva

Claudia Koll attualmente non è sposata e non ha figli biologici. La sua generosità si è manifestata in una missione umanitaria in Burundi, dove ha adottato un bambino di nome Jean Marie. Questo dimostra il suo grande cuore e la sua dedizione che vanno oltre il lavoro artistico.

Spero che queste informazioni ti siano state utili per conoscere meglio Claudia Koll e la sua vita dopo aver lasciato la ribalta.