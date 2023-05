Sapete chi è Elenoire Casalegno? Età, altezza, peso, figli, ex marito, nuovo compagno e vita privata

Scopriamo insieme Elenoire Casalegno, la bellissima presentatrice con una carriera avviata e una vita privata interessante.

Biografia e carriera di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno, alta 1.87 cm e pesante 60 kg, è una conduttrice italiana nata a Savona nel 1976. Da ragazza si trasferisce a Ravenna, dove inizia la carriera di modella e lavora per grandi aziende. Successivamente, si dedica alla conduzione di programmi televisivi come il Festivalbar e Scherzi a parte.

La troviamo anche in serie tv e film di successo come Paparazzi, S.P.Q.R, Uomini sull’orlo di una crisi di nervi e altri programmi televisivi. È stata opinionista in diverse trasmissioni e partecipante alla prima edizione del Grande Fratello, raggiungendo la semifinale.

Negli ultimi anni, Elenoire si dedica a show legati al mondo della musica, conducendo diverse edizioni di Battiti Live da MSC Crociere e altri programmi simili.

Vita privata di Elenoire Casalegno

Elenoire Casalegno ha avuto una relazione con Vittorio Sgarbi, durata solo alcuni mesi. Successivamente, ha condiviso una relazione con DJ Ringo, dalla quale è nata l’unica figlia della coppia: Swami, nata nel 1999.

E’ stata legata sentimentalmente anche a Omar Pedrini e Daniele Bossari, mantenendo buoni rapporti dopo la fine delle loro storie. Nel 2014, sposa Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, ma i due si lasciano nel 2017.

Di recente, Elenoire ha trovato la felicità con un uomo di nome Andrea. La conduttrice si sente finalmente appagata e serena grazie alla presenza di una persona che si prende cura di lei. Questo nuovo rapporto sembra averle riportato la serenità e la spensieratezza desiderate nella sua vita privata.