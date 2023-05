Sapete chi è Frida Bollani Magoni figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani? Età e malattia - Controcopertina

Frida Bollani Magoni: Il talento che si fa strada nonostante la sfida dell’ipovisione

Scopri di più sulla talentuosa Frida Bollani, figlia di Petra Magoni e Stefano Bollani, e come la sua condizione di ipovisione ha contribuito alla sua straordinaria maturazione artistica. In questo articolo, esploreremo la biografia e la carriera di Frida, il suo approccio unico alla musica e i suoi successi fino ad oggi.

Una giovane artista in ascesa

Una famiglia di talento

Frida Bollani è una pianista e cantante straordinaria, famosa per essere la figlia dei rinomati artisti Petra Magoni e Stefano Bollani. Crescere in una famiglia con genitori così famosi non è mai facile, ma Frida ha saputo affermare la sua indipendenza artistica e si è fatta un nome nel mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni, si è esibita sui principali palcoscenici italiani, conquistando il pubblico con il suo talento unico.

Una presenza televisiva

Frida Bollani ha anche colto l’opportunità di raggiungere un pubblico più vasto attraverso la televisione. Ha fatto alcune apparizioni nella trasmissione presentata da suo padre, Stefano Bollani, intitolata “Via dei matti numero zero”, trasmessa su Rai Tre. Questa esperienza le ha permesso di mostrare il suo talento al grande pubblico. Ma chi è realmente Frida Bollani? Scopriamolo insieme!

Una luce che brilla nonostante la sfida

Frida Bollani Magoni è nata il 18 settembre 2004 a Pisa da due genitori artisti: Stefano, un musicista poliedrico e Petra, una cantante di fama. Sin dalla nascita, Frida è affetta da ipovisione, ma non ha mai considerato questa condizione come un ostacolo alle sue ambizioni artistiche. Al contrario, lo vede come un dono. La sua limitata capacità visiva le ha permesso di sviluppare un udito eccezionale e una sensibilità musicale unica. In un’intervista alla Nazione, ha dichiarato che non vedere, o vedere solo in piccola parte, le ha consentito di ascoltare in modo diverso dagli altri e di affinare l’orecchio musicale.

Il cammino musicale di Frida

Frida Bollani ha iniziato a studiare pianoforte classico all’età di 7 anni con il maestro Paolo Razzuoli, che le ha insegnato la notazione musicale in Braille. Ha collaborato con la Jazz Big Band in diverse occasioni, dimostrando la sua versatilità musicale. Ha partecipato al Premio Bianca D’Aponte nel 2017, un importante concorso per cantautrici, e l’anno successivo ha eseguito un concerto di apertura agli Special Olympics, di fronte a un pubblico di 10.000 persone.

Un futuro promettente

Frida Bollani è già apparsa come ospite sorpresa nei concerti dei suoi genitori, sia in Italia che all’estero. Ha duettato con sua madre Petra durante il Premio Tenco e ha avuto esperienze nel mondo dei musical, mostrando il suo splendido talento vocale in “The Adventures of Peter Pan” e “Jesus Christ meets the Orchestra”. Il suo primo concerto dal vivo si è tenuto il 23 luglio 2020 al Giardino Scotto di Pisa.

Un’artista in continua crescita

Frida ha avuto l’opportunità di esibirsi al Quirinale in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, di fronte al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ha anche intrapreso un tour da Orbetello che l’ha portata a esibirsi in tutta Italia. Ha suonato a Milano per accompagnare Roberto Bolle in “L’Opera Meravigliosa” e ha inaugurato la nuova edizione de “Il tempo delle donne” presso la Triennale. È stata ospite dello show “Danza con me” di Roberto Bolle, trasmesso su Rai Uno, il 1° gennaio 2022. Nonostante i numerosi impegni, Frida continua i suoi studi di pianoforte al Liceo Musicale Carducci di Pisa, produce musica e tiene un podcast intitolato “Music Up Drama Down” con il produttore inglese Jimmy Brixton.