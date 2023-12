Chi è la Fidanzata di Giordana Angi?

La talentuosa cantante Giordana Angi, nota per la sua partecipazione ad Amici, ha recentemente suscitato la curiosità dei suoi fan riguardo alla sua vita amorosa. Secondo quanto dichiarato dall’artista stessa, la sua fidanzata è una persona estranea al mondo dello spettacolo. In questo articolo, esploreremo chi è Giordana Angi e gettiamo uno sguardo più ravvicinato sulla sua misteriosa fidanzata.

Il Percorso Artistico di Giordana Angi

Giordana Angi è pronta ad apparire come ospite speciale nella prossima puntata di Amici, in onda su Canale 5 alle 14:00. Durante l’apparizione, la cantante presenterà il suo nuovo EP, intitolato “Giordana,” rilasciato il 10 novembre e disponibile in quattro lingue: italiano, inglese, francese e spagnolo.

Originaria di Vannes, Bretagna, Giordana si è trasferita ad Aprilia con la sua famiglia ed è qui che ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte. Nel 2012, ha partecipato a Sanremo Giovani con il brano “Incognita Poesia.” In seguito, ha contattato il padre di Tiziano Ferro, inviando un CD contenente le sue canzoni. L’artista di Latina è rimasto affascinato dalla sua voce, tanto da produrre nel 2016 il singolo “Chiusa Con Te (XXX).”





Successo e Collaborazioni

Negli anni seguenti, Giordana Angi ha raggiunto notevoli traguardi. Ha contribuito come autrice al brano di Nina Zilli presentato al Festival di Sanremo, ottenendo un riconoscimento significativo. Nel 2019, ha fatto il suo ingresso nella scuola di Amici, ottenendo il premio della critica e sfiorando la vittoria.

Durante il suo percorso a Amici, uno dei singoli lanciati, “Casa,” ha ottenuto il disco di platino, mentre l’omonimo EP è stato certificato disco d’oro. Inoltre, ha continuato la collaborazione con Tiziano Ferro, contribuendo ai testi dell’album “Accetto Miracoli.” Ha anche scritto il testo del brano “Accanto A Te” per Alberto Urso, un altro artista di Amici.

Una Vita Privata Riservata

Sebbene Giordana Angi sia stata molto aperta riguardo alla sua sessualità, dichiarandosi apertamente omosessuale durante la sua partecipazione ad Amici, ha sempre mantenuto riservata la sua vita privata. Ha condiviso con il pubblico che molte delle sue canzoni sono dedicate alle sue ex fidanzate, spesso essendo stata la loro prima relazione sentimentale. Nel 2020, quando le è stata posta la domanda se fosse innamorata, ha risposto: “Sì, ma non la conoscete perché lei non è famosa. Per ora, però, preferisco non fare il suo nome.”

In Conclusione

La vita amorosa di Giordana Angi è rimasta in gran parte al di fuori del radar dei media, e sembra che l’artista voglia mantenere questo aspetto della sua vita il più privato possibile. I suoi fan continueranno a sostenere la sua carriera musicale e rispetteranno la sua scelta di mantenere la sua relazione al di fuori dai riflettori.