Sapete chi è Hannah Waddingham la conduttrice dell’Eurovision Song Contest: età, fidanzato, lavoro e vita privata

Eurovision Song Contest 2023: Quali Paesi sono in gara e chi è Hannah Waddingham?

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest sta per cominciare! Da Liverpool, vedremo i più grandi artisti nazionali portare sul palco i loro successi europei. Ma prima di immergerci nella competizione, vediamo quali Paesi sono in gara quest’anno.

Con quasi 40 Paesi in gara, la 67° edizione del contest musicale attira solo i migliori. Dopo la fase finale del programma qualche mese fa, le semifinali finalmente inizieranno tra oggi e dopodomani. Quindici paesi si esibiranno stasera, mentre i restanti 16 avranno la possibilità di esibirsi giovedì. Tra gli artisti che vedremo stasera ci saranno la Repubblica Ceca, la Serbia, la Norvegia, l’Irlanda, i Paesi Bassi, la Lettonia, l’Azerbaigian, la Finlandia, il Portogallo, Malta, Israele, la Svizzera, la Moldavia, e la Croazia. Gli altri 16 paesi che si esibiranno giovedì includono Armenia, Polonia, Cipro, Georgia, Romania, Slovenia, Danimarca, San Marino, Belgio, Lituania, Islanda, Estonia, Grecia, Australia e Albania. Maggior attenzione verrà data alle nazioni che hanno ottenuto maggior successo negli anni precedenti, come il Big Five composto da Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Inoltre, l’Ucraina, vincitrice assoluta dell’anno scorso, dovrà difendere il suo titolo.

Ma chi è la conduttrice di questa edizione dell’Eurovision Song Contest? Si chiama Hannah Waddingham ed è un’attrice di grande successo nel Regno Unito. Nata a Londra nel 1974, la Waddingham ha frequentato diversi corsi di recitazione da giovane ed è comparsa in programmi televisivi sin da piccola. La sua carriera l’ha portata a partecipare anche a diversi musical come Into the Woods, The Wizard of Oz e Sex Education. È stata anche confermata come conduttrice dei Premi Laurence Olivier e stasera ci delizierà come una delle presentatrici dell’Eurovision Song Contest.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Hannah Waddingham ha sempre mantenuto una certa riservatezza. Sappiamo che vive con il suo partner, Gianluca Cugnetto, che non è nel mondo dello spettacolo, e che hanno una figlia insieme, Kitty.

Non vediamo l’ora di vedere Hannah Waddingham sul palco dell’Eurovision Song Contest e di seguire tutti i Paesi in gara in questa nuova edizione della competizione musicale più attesa dell’anno!