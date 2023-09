Sapete chi è l’ex marito di Asia Argento e regista Michele Civetta? Età, lavoro e figli

Una Storia d’Amore che Non ha Resistito al Tempo

Michele Civetta ed Asia Argento, un connubio di amore e arte che ha avuto inizio nel 2008. Una relazione che prometteva felicità e stabilità, ma che alla fine è naufragata. Scopriamo chi è Michele Civetta, l’ex marito di Asia Argento.

L’Incontro Rivoluzionario

Il primo incontro con Michele Civetta ha segnato un punto di svolta nella vita sentimentale di Asia Argento. L’attrice, famosa per la sua intensità sul grande schermo, ha visto in lui il partner perfetto. Si sono sposati il 27 agosto 2008 ad Arezzo, quando lei era già in attesa del loro primo figlio, Nicola Giovanni.

Asia Argento e Michele Civetta: Un Amore che Cambia

Per amore di Michele, Asia ha deciso di rimuovere il suo famoso tatuaggio dell’angelo sul ventre. Tuttavia, nonostante gli sforzi, la loro unione non è durata. Il matrimonio si è concluso nel 2013, e poco dopo l’angelo è riapparso sul ventre dell’attrice. “Sono una madre sola, con i padri che non aiutano – ha dichiarato Asia Argento – non parlo di soldi ma di presenza. Ho trovato due uomini su due che non si prendono le loro responsabilità”.

Chi è Michele Civetta?

Un Regista Poliedrico

Nato a New York nel 1976, Michele Civetta è un regista di video musicali, pubblicità e cortometraggi. Ha lavorato con artisti del calibro di Lou Reed, Sparklehorse e Yoko Ono. Insieme all’ex moglie Asia Argento, ha fondato la casa di produzione Quintessence Film.

I Successi di Michele Civetta

Nel 2009, ha presentato al Festival di Roma “42 x 42 One Dream Rush”, un mediometraggio composto da corti di 42 secondi ciascuno, diretti da vari registi, tra cui lui e Asia Argento. Nel 2013 ha diretto il suo primo lungometraggio, “Regular Boy”. Nel 2016, la sua pubblicità “Halloween Today” per NBC è stata nominata per un Emmy Award.

Nonostante la fine del loro matrimonio, sia Asia Argento che Michele Civetta continuano a lasciare il segno nel mondo dell’arte e dello spettacolo. Una storia d’amore che non ha resistito al tempo, ma che ha sicuramente lasciato tracce indelebili nei loro cuori e nelle loro carriere.