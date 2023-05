Sapete chi è Loreen Eurovision Song Contest Svezia: età, fidanzato e significato della canzone

La carriera di Loreen

Loreen, il cui vero nome è Lorine Zineb Nora Talhaoui, è nata il 16 ottobre 1983 a Stoccolma da genitori immigrati dal Marocco. Ha partecipato a numerosi eventi televisivi e si è affermata come artista importante grazie a brani come “The Snake” e “Sober”. Nel 2011 ha preso parte per la prima volta al Melodifestivalen con la canzone “My Heart is Refusing Me”, ma senza ottenere la qualificazione per la finale. L’anno successivo, tuttavia, ha trionfato al Melodifestivalen con la canzone “Euphoria”. Nel 2023 ha partecipato al Melodifestivalen per la quarta volta, presentando il brano “Tattoo”, che le ha permesso di aggiudicarsi la vittoria e il diritto di rappresentare la Svezia all’Eurovision Song Contest.

La vita privata di Loreen

Loreen è una personalità molto impegnata nel campo dei diritti umani e si è sempre schierata contro le violazioni dei diritti civili. È dichiaratamente bisessuale e ha avuto modo di incontrare prigionieri e oppositori politici. Nel 2013 si è recata in Afghanistan come ambasciatrice.

In conclusione, Loreen è una figura di grande rilevanza nella musica svedese e la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest 2023 con il brano “Tattoo” promette di essere un momento indimenticabile per tutti gli appassionati della musica europea.